闻风至 - 华润建材圆底突破 | 鲜股落镬

闻风至
1小時前
产经 专栏
　　美股3大指数隔晚表现分歧，道指继续破顶，港股昨日则呈现窄幅上落。恒指全日高低波幅仅192点，最终收报27266点，升83点，算是初步站稳27000关。惟农历新年长假期临近，大市交投显著收缩，全日成交金额跌至2172亿元。

　　2026年投资环境无疑仍然是在泥泞中摸索，美股估值高企，金价冲上历史高位后破顶再破顶，港股优势在于估值处于相对低位，投资者本身期望不算高，只要业绩并非太过走样，单是摆脱颓势的憧憬已足以形成一定升势。

　　华润建材科技（1313）似乎开始交出一份不错的成绩表，公司在2月初发布盈喜，预期2025年纯利将按年大增115%至135%，扭转过去两年行业低迷下的压力。盈利改善主要来自成本下降及减值亏损减少，这与行业供给侧改革、熟料产能受控等政策方向一致。

去年纯利料倍增

　　从其盈利改善的原因来看，在今年应有一定的持续性，先从成本下降来看，尤其是燃料成本回落，2025年期内煤价明显回落，对水泥熟料生产的毛利率形成实质支撑。而在今年1月，煤价只是小幅回暖，有跌定迹象，未见大幅反弹空间，对水泥股而言是一个不错的环境。

　　今年则是「十五五」开局之年，中央与地方投资节奏预计会明显加快，一批大项目有望在上半年陆续动工。从近期多个省市公布的重大项目清单来看，基建仍然是稳增长的主力，包括交通、能源、水利、城镇更新等领域，均有不少千亿级别的投资计划排队上马。

　　虽然市场普遍认为需求端难以出现V型反弹，但在政策托底与项目开工节奏加快的情况下，水泥需求至少能维持「弱稳」格局，不至于再度大幅下滑。对于已经在成本端获得明显改善的水泥企业而言，只要需求不再恶化，盈利便具备向上的弹性。

　　华润建材科技作为央企背景的区域龙头，本身在产能布局、成本控制、资金成本等方面具备天然优势。当行业进入供给收缩+需求弱稳的阶段，龙头企业往往最能受惠于行业格局改善。

　　走势上，华润建材科技已见重新站上1.9元水平，有势打开新升浪，下站或上挑2025年7月份高位2.21元阻力。

闻风至

闻风至 - 地平线机器人添强援值博 | 鲜股落镬
　　自动驾驶龙头股地平线机器人（9660）最新宣布，与宁德时代（3750）子公司合作。此举可望令该股在自动驾驶领域的市占率得到飞跃式增长，或有望成为电车界的舜宇光学（2382）。 　　地平线机器人公布，与宁德时代子公司时代智能签署战略合作协议。双方将聚焦新能源汽车智能化升级需求，以「高智能、高安全的智能出行体验」为目标，为全球整车企业与终端用户提供卓越的智能化出行体验。 　　新闻稿指，
2026-02-11 02:00 HKT
鲜股落镬