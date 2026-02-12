张日强 - 向隅客回流买二手短炒盘 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现瞩目，日前连环开售并开出红盘的西沙大盘，由于市场仍有大批向隅客源，加上该期盘源已近乎沽清，虽然发展商声称将于今年稍后时间推出下一期数，惟向隅客已急不及待宁愿选购该盘二手楼，故不少向隅客已回流二手市场寻觅笋盘。市场刚录得2宗西沙新盘短炒易手个案，分别由向隅客经议价后先后购入，平均每呎造价约1.4万及1.5万不等，反映向隅客对该新盘极具兴趣，把握楼市上升的机会。



西沙大盘于过去一个月连番热销，并且累沽逾1460伙，「复制」去年5月开售时极速沽约1500伙的佳绩，由于该盘开售前已接获约4万票，故此肯定有大批向隅客（抽得较后的筹号）未能进场拣楼，虽然发展商已表明将于今年稍后推出新一期发售，惟部分向隅客宁愿选购该盘二手楼。



日前市场连续录得2宗短炒获利个案，其中一宗为1A期3座中层，单位面积约574方呎，原业主开价约838万，议价后以835万成交，平均呎价约1.45万，原业主于去年4月以约624万购入，持货约10个月升值33.7%。另一宗为1A期5座高层H室，单位面积约526方呎，议价后以840万成交，平均呎价约1.5万，原业主于去年5月以约619万购入，持货约9个月升值约36%。



事实上，整体市况好转，新盘及二手楼同样表现理想，西沙大盘连番热销，向隅客亦回流二手市场，部分短炒客亦看准机会纷纷沽货止赚离场。



