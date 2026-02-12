大行晨报 - 日圆反复震荡 聚焦美CPI｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美伊局势持续紧张，美国总统特朗普不仅暗示可能向中东增派第二艘航母，施压伊朗达成协议，更直言若谈判失败将采取「非常强硬的措施」。言论令中东局势略为升级，军事部署升级与外交进程的并行推进，意味中东地区局势短期内仍将处于高风险、高不确定性状态。

　　以色列总理内塔尼亚胡计划在周三与特朗普会面，推动任何协议必须限制伊朗导弹计划，但伊朗已明确拒绝就该议题谈判。美伊谈判目前仍围绕核问题展开，美国试图将谈判范围扩大至伊朗弹道导弹计划，而德黑兰方面坚持导弹议题「不可谈判」。双方在制裁解除、地区安全安排等关键问题上也存在显著分歧，后续谈判进展料将曲折。

　　在数据方面，周二公布的美国零售销售数据略为疲软，美元兑一篮子货币走弱，美汇指数一度跌至1月30日以来低位。在周三的就业数据后，下一个焦点将是周五公布的美国CPI，数据结果关系到美联储对抗通胀的成效。

　　美元兑日圆近两日受压下行，周三继续探低至154水平下方。当前市场普遍预期，美联储今年仍可能实施两次减息，加之部分投资者对美联储政策独立性的担忧，美元表现疲软。这跟日本的政策预期形成鲜明对比，市场认为首相高市早苗推动的扩张性政策有望刺激经济活动，并为日本央行维持相对鹰派立场提供空间。政策分化预期支撑日圆表现。

　　美元兑日圆走势，技术图表所见，中短期平均线处于横行阶段，预示汇价短线未见有明确走向，尤其向上未能破位160关口，下方则在152水平见支持，在未能突破此两区的情况下，较大机率在此区域反复动荡。即市阻力预期在155及25天线156.40，较大阻力位料在157.80及159.00。较近支撑料为153.50，下一级看至152.60，其后将会关注250天线149.70水，２。

　　英镑兑美元走势，当前1.3500将视为关键心理关口，倘若明确跌破跌破，英镑将见显著沽压。其后支持位料会看至50天线1.3470及1.34，进一步参考1月低位1.3329以至1.3170水准。阻力料为1.37及1.3770，续后会参考1.3870及1.40关口，之后关注1.41以至2021年6月高位1.4250。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

