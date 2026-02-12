大行晨报 - 美元短线料低位徘徊｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　美国1月非农就业数据公布前夕，美国零售销售意外停滞。数据显示，去年12月美国零售销售按月持平，市场原先预期增加0.4%，数据或凸显美国去年底消费情绪乏力。此外，去年第4季美国雇佣成本指数创下4年最低增幅，美国1月NFIB小型企业信心指数3个月来首次下滑，市场提升今年对联储局减息押注。

　　执笔之时，非农就业数据暂未公布，市场预计美国1月失业率将维持在4.4%不变，非农就业职位将较前值增长7.1万份。除此之外，美国亦将于周五公布1月通胀数据，市场预期美国整体及核心通胀均将较前值有所放缓，分别按年上升2.5%。

　　笔者们于1月28日在本栏提醒投资者，美汇指数或下试96.5水平，当时美元因特朗普言论及地缘政治风险曾创下年初以来最大单日跌幅，由于跌势过急，美汇指数之后出现技术性反弹，一度回升至97.986水平，但仍然未能成功突破50天线。本周以来，美汇指数再次掉头向下，执笔之时再次跌至96.5水平整固。回顾2025年，美元跌幅接近1成。

大摩料年底前重返100

　　华尔街大行摩根士丹利早前曾表示，预计受减息消息影响，美元今年料先跌后反弹，第2季或可能跌至94水平，但年底前有望重返100水平关口。

　　笔者仍然维持对美汇指数上半年中性看法不变，短线来看，美汇指数料于95.5至96.5的低位上落整固。展望美元中长线走势，或许要等美国联储局新一任主席尘埃落定之后，市场才会重新定价美元走势，我们暂时维持上半年美汇指数96.5至104水平看法不变。

光大证券国际产品开发及零售研究部

