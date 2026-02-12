黄德几 - 置富产托受惠北都发展｜开工前落盘/头条名家本周心水

置富产业信托（778）持有17个零售物业，包括16个香港私人屋苑商场及1个新加坡社区商场，总零售面积逾300万方呎，加上2793个车位，组合紧贴居民日常生活需求。

截至2025年6月30日底，集团收益8.545亿元，按年跌2%；物业收入净额6.126亿元，跌3.2%。主要受负面租金调整影响，但车场及转嫁收入增加，加上平均出租率改善部分抵销。营运开支上升，令净物业收入下降。

集团可分派收入3.771亿元，升2.1%；每单位分派18.41仙，升1.0%。出租率维持95%高位，全年分派覆盖率100%。资产估值372.77亿元，较2024年底跌2.0%。

集团资产增值措施持续推进，+WOO嘉湖已完成，出租率升至94.7%；屯门华都大道升级工程于7月完成；蓝田丽港城及Laguna Plaza重组工程预计下半年完工，资本开支约4100万元。集团续租率82%，引入+WOO、Topsy、BulaBula等新品牌，推广活动带动消费。

由于北部都会区发展政策有利屯门、天水围等物业，预期带动人口及消费增长，利好租金及出租率。买入价5.1元，目标价6.5元，止蚀价4.8元。

Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几