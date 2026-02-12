Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - 置富产托受惠北都发展｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　置富产业信托（778）持有17个零售物业，包括16个香港私人屋苑商场及1个新加坡社区商场，总零售面积逾300万方呎，加上2793个车位，组合紧贴居民日常生活需求。

　　截至2025年6月30日底，集团收益8.545亿元，按年跌2%；物业收入净额6.126亿元，跌3.2%。主要受负面租金调整影响，但车场及转嫁收入增加，加上平均出租率改善部分抵销。营运开支上升，令净物业收入下降。

　　集团可分派收入3.771亿元，升2.1%；每单位分派18.41仙，升1.0%。出租率维持95%高位，全年分派覆盖率100%。资产估值372.77亿元，较2024年底跌2.0%。

　　集团资产增值措施持续推进，+WOO嘉湖已完成，出租率升至94.7%；屯门华都大道升级工程于7月完成；蓝田丽港城及Laguna Plaza重组工程预计下半年完工，资本开支约4100万元。集团续租率82%，引入+WOO、Topsy、BulaBula等新品牌，推广活动带动消费。

　　由于北部都会区发展政策有利屯门、天水围等物业，预期带动人口及消费增长，利好租金及出租率。买入价5.1元，目标价6.5元，止蚀价4.8元。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
10小時前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
19小時前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
5小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
16小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
14小時前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
8小時前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
7小時前
更多文章
黄德几 - （331）丰盛生活财务稳健 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　丰盛生活服务（331）去年纯利4.53亿元，跌9.6%，但撇除一次性政府补贴约4000万元后，核心溢利仅跌约3%，表现稳健。全年维持40%派息比率，合共派39.6仙（中期21.1仙及末期18.5仙），股息率约6.8%。集团手头未完成合约高达145.8亿元，未来3至4年收入能见度高。期末净现金2.12亿元，未动用银行额度21亿元，净负债比率为零，财务状况极为稳健。 　　数码转型方面，与港仔
2026-02-09 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水