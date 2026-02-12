Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 黄金ETF值得配置｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　近期黄金市场经历剧烈波动，特别是在美国总统特朗普任命新联储局主席之后，强烈的沽压导致金价一度大幅下滑，但今年金价仍上涨接近两成，显示市场对黄金需求依然强劲。今次波动并不标志金市牛市的结束，历史表明，金价牛市通常在中央银行改变其货币政策时结束，目前市场普遍预期，新任联储局主席上场后，利率会进一步下行。在当前的经济环境下，低实际利率和持续的地缘政治不确定性将推动金价回升。

　　此外数据显示，中央银行的黄金储备、ETF买入，以及对金条和硬币的需求皆方兴未艾。总体而言，黄金被视为应对市场不确定性的重要资产配置，投资者在投资组合中应持有一定比例。随市场动荡成新常态，黄金作为长期对冲资产重要性将越加凸显，相关黄金ETF将是理想配置对象。价值黄金ETF（3081）目标价28元，入巿价23.5元，止蚀价21元。

　　笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
10小時前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
19小時前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
5小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
16小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
14小時前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
8小時前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
7小時前
更多文章
郭家耀 - 百本医护前景可期 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　百本医护（2293）近年积极推进科技与医疗健康的融合，已发展成为覆盖「预防-治疗-康复-居家照护-智慧养老」全生命周期的健康科技平台，并实现多元化业务相互协同，构建由科技创新赋能的「百本健康」生态，前景值得乐观。入巿价0.48元，目标价0.6元，止蚀价0.43元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2026-02-09 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水