郭家耀 - 黄金ETF值得配置｜开工前落盘/头条名家本周心水

近期黄金市场经历剧烈波动，特别是在美国总统特朗普任命新联储局主席之后，强烈的沽压导致金价一度大幅下滑，但今年金价仍上涨接近两成，显示市场对黄金需求依然强劲。今次波动并不标志金市牛市的结束，历史表明，金价牛市通常在中央银行改变其货币政策时结束，目前市场普遍预期，新任联储局主席上场后，利率会进一步下行。在当前的经济环境下，低实际利率和持续的地缘政治不确定性将推动金价回升。

此外数据显示，中央银行的黄金储备、ETF买入，以及对金条和硬币的需求皆方兴未艾。总体而言，黄金被视为应对市场不确定性的重要资产配置，投资者在投资组合中应持有一定比例。随市场动荡成新常态，黄金作为长期对冲资产重要性将越加凸显，相关黄金ETF将是理想配置对象。价值黄金ETF（3081）目标价28元，入巿价23.5元，止蚀价21元。

笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀