朱红 - 美团逆市下跌 吼「15409」 | 窝轮热炒特区

朱红 - 美团逆市下跌 吼「15409」

朱红
58分鐘前
产经 专栏
　　据报人社部等7部门近日对头部平台企业和快递企业开展行政指导，包括美团、淘宝闪购、京东秒送等，要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。美团（3690）股价逆市下跌，曾低见88.1元，创近来新低。如看好美团可留意认购证「25016」，行使价120元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡美团可留意认沽证「15409」，行使价77.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。

　　中芯国际（981）周二收市后公布去年第4季度业绩，并于翌日举行网络及电话会议，向投资者讲解经营业绩具体情况。中芯股价连升多日，升至71.5元附近整固。如看好中芯可留意认购证「20089」，行使价80.05元，实际杠杆4倍，今年7月到期。如看淡中芯可留意认沽证「23699」，行使价39.81元，实际杠杆5倍，今年9月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

2026-02-10 02:00 HKT
窝轮热炒特区