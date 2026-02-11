轮商精选 - 日股再创新高 留意日经「10103」 | 窝轮热炒特区

日经平均指数周二再创历史新高，盘中曾升逾1400点，一度接近58000点大关。市场继续关注日本首相高市早苗未来的政策走向，她周一承诺将与金融市场建立信任，重申政府将避免发行债券来筹集资金，并将透过不同政策包括调整补贴和税收减免等以作收入来源。

轮证资金流或反映投资者于周一倾向认为后市升势未必持续，日经好仓周一录得约10万元净流出，淡仓则录得153万元净流入。如认为市场仍有上行空间可参考日经认购证「10103」，行使价60000点，实际杠杆8.7倍，今年6月到期；如预测将调整下行可留意日经认沽证「11001」，行使价49750点，实际杠杆8.1倍，今年6月到期。

另一方面，市场亦关注英国首相施纪贤的执政前景，彭博报道指近日投资者对英国首相的执政稳固性感到担忧。英镑兑美元近日走势反复，周二则于1.36水平上落。如认为英镑兑美元将转强可留意英美认购证「10086」，行使价1.38，实际杠杆约18倍，今年6月到期。如投资者预期英镑兑美元继续贬值可留意英美认沽证「10084」，行使价1.25，实际杠杆约21倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

