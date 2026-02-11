Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 日股再创新高 留意日经「10103」 | 窝轮热炒特区

　　日经平均指数周二再创历史新高，盘中曾升逾1400点，一度接近58000点大关。市场继续关注日本首相高市早苗未来的政策走向，她周一承诺将与金融市场建立信任，重申政府将避免发行债券来筹集资金，并将透过不同政策包括调整补贴和税收减免等以作收入来源。

　　轮证资金流或反映投资者于周一倾向认为后市升势未必持续，日经好仓周一录得约10万元净流出，淡仓则录得153万元净流入。如认为市场仍有上行空间可参考日经认购证「10103」，行使价60000点，实际杠杆8.7倍，今年6月到期；如预测将调整下行可留意日经认沽证「11001」，行使价49750点，实际杠杆8.1倍，今年6月到期。

　　另一方面，市场亦关注英国首相施纪贤的执政前景，彭博报道指近日投资者对英国首相的执政稳固性感到担忧。英镑兑美元近日走势反复，周二则于1.36水平上落。如认为英镑兑美元将转强可留意英美认购证「10086」，行使价1.38，实际杠杆约18倍，今年6月到期。如投资者预期英镑兑美元继续贬值可留意英美认沽证「10084」，行使价1.25，实际杠杆约21倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

　　汇丰控股（005）上周五曾跌近4%，一度低见133元，跌穿10天平均线（现处约136.3元）。集团将于本月底（2月25日）公布业绩。据彭博智库分析，汇丰自第3季业绩公布以来，股价累计上升超过30%，市场普遍认为近日升势或反映收入前景改善。市场憧憬存款增长动力可望维持较好增长势头、HIBOR回升，以及结构性对冲策略，或有助抵销美国利率预期下调对银行利息收入的影响。市场预期汇丰今年净利息收入（NI
