闻风至 - 地平线机器人添强援值博 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
58分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　自动驾驶龙头股地平线机器人（9660）最新宣布，与宁德时代（3750）子公司合作。此举可望令该股在自动驾驶领域的市占率得到飞跃式增长，或有望成为电车界的舜宇光学（2382）。

　　地平线机器人公布，与宁德时代子公司时代智能签署战略合作协议。双方将聚焦新能源汽车智能化升级需求，以「高智能、高安全的智能出行体验」为目标，为全球整车企业与终端用户提供卓越的智能化出行体验。

　　新闻稿指，合作将成为汽车「智能载体」与「智能大脑」深度耦合重要探索，未来双方也将持续推动构建开放及创新新能源智能汽车生态，赋能高智能及高安全的未来出行。

　　早在2025年，比亚迪（1211）推出「天神之眼」高阶智驾系统时，地平线机器人已成为比亚迪智驾系统的「大脑」部分。单靠比亚迪的主力定单，已令该公司在智驾系统市场占有重要席位。

　　据高工智能汽车研究院2025年榜单显示，在「ADAS」（高级驾驶辅助系统）前视一体机及小域控计算晶片领域，地平线以47.66%的市占率独占近半壁江山，连续两年蝉联自主品牌ADAS市场份额榜首。

　　比亚迪与宁德时代是电车界的两大电池系统，合占电车电池市场份额近55%，成功与两大巨头合作，意味地平线机器人未来在智能驾驶领域的渗透率，有望随着电池巨头的生态扩张而同步提升。

闻风至

