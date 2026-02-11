陈永陆 - 健倍苗苗高息吸引 | 陆叔讲股

在内地跨境电商竞争加剧、香港零售市场持续承压情况下，健倍苗苗（2161）已交出一份稳健且超市场预期的中期业绩报告。截至2025年9月30日止6个月，公司收入达4.296亿元，按年增长7.7%；毛利2.536亿元，大升23.2%；经营溢利1.506亿元，增长23.8%；母公司股东应占溢利1.15亿元，增长20%；每股基本盈利14.12仙。值得一提的是，中期股息每股9.75仙，按年大幅增加77.3%，派息总额约8014万元，年度化股息率超过7%。这成绩不仅彰显公司品牌管理的韧性，还为投资者提供高回报的吸引力。



业绩增长的核心动力来自公司对产品组合的优化与旗舰品牌的强势表现。毛利率从去年同期的51.6%跃升至59.1%，主要得益于公司果断精简低毛利第三方跨境电商产品，将资源集中于自有高毛利品牌。品牌药分部（以何济公为主）收入增长15.5%至1.509亿元，品牌中药分部（保济丸及飞鹰活络油为主）增长7.6%至2.366亿元，两者合计占总收入近90%。保济丸的「撕开即服」新包装成为爆款，配合古天乐等明星代言的电视广告、社交媒体刷屏及户外巨型广告牌，成功抓住内地旅客回流与本地节庆消费；何济公则透过赞助《中年好声音3》、张敬轩代言及尖沙咀码头广告，强化品牌年轻化形象，吸引中年及年轻客群。



并购效应是另一亮点。公司上半财年完成两宗关键收购：以1.71亿元收购天喜堂药厂90%股权，强化中药生产能力；以3800万元全购健福堂中医集团，拓展中医诊症服务。此外，增持李众胜堂及Quinwood非控股权益，将持股比例分别提升至71.9%及92%。这些行动令无形资产由3月底的8.17亿元增至10.14亿元，商誉与品牌价值同步上涨。由于收购完成时间分别在4月及6月底，中期业绩仅反映部分贡献，下半年完整效应预期将进一步推升盈利。



近期公司宣布领导层变动，主席岑广业将兼任行政总裁。此举被市场解读为强化品牌管理与扩张策略的讯号，岑广业的背景有助加速中医电商平台上线及大湾区布局，有利公司数码化转型与并购整合。中期看，跨境电商自有品牌在天猫国际及京东持续亮眼，何济公止痛退热散稳居内地销量前列；长期看，中医诊症与浓缩颗粒业务受益香港政府中医药政策支持及年轻化趋势，新电商平台上线将成为新增长动力。健倍苗苗凭借老字号品牌护城河、高毛利结构，在港股消费医疗板块低迷之际，高股息、稳增长股值得中长期持有，投资者可关注。



资深独立股评人

陈永陆