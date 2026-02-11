Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 市区住宅「面粉价」1个月弹升46% | 楼声随笔

张日强
58分鐘前
产经 专栏
　　市况转趋向好，新盘及二手楼市场表现瞩目，日前西沙大盘连环开售都先后报捷，并取得红盘高开的热况，已即时带动整体楼市气氛，就连政府公开招标的市区住宅地皮，亦连番取得佳绩，继月前信和等以每呎楼面地价4339元投得的牛头角住宅地皮后，同区另一幅住宅地皮昨日开标，由中国海外以逾18亿力压其余8财团夺标，每方呎楼面地价约6352元，面粉价于一个月内弹升46%，反映楼价上升之势，地价亦急起弹升。

市况好转投地出价「手松」

　　牛头角彩霞道住宅地上周五截标，吸引9个财团入标角逐，均以本地大型财团为主。昨日地政总署公布招标结果，由中国海外以18.0688亿，力压其余8财团夺标，每方呎楼面地价约6352元，属市场估值的上限价。由于上月初同区另一幅住宅地由信和等以16.1亿投得，当时每方呎楼面地价约4339元，即区内住宅地价在一个月期间急升逾46%，反映去年全年楼价升幅3.25%的效应，加上新盘频频热销开红盘，以致发展商对后市极具信心，投地价亦相对「手松」起来，预期楼市将渐见复苏。

　　事实上，市区地皮一直罕有，尤其地皮面积达3万多呎，更是难得的靓地，故吸引不少发展商入标竞逐，上述地皮位处彩霞道，现址作香港海关训练及青年发展中心用途，即邻近彩颐居及淘大花园，地盘面积约3.37万方呎，可建总楼面约28.45万方呎。

