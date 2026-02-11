Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄荣 - 笔克远东基本面强劲可留意｜中环晨星

中环晨星
中环晨星
甄荣
58分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　上周（2月2日至6日）港股整体见回调，恒指上周五下试50天及100天移动平均线水平后见支持，周一跳空高开，重回27000点之上。展望后市，港股市场在美国联储局降息预期和市场情绪回暖支撑下，后市有望延续结构性上涨。不过，投资者仍需谨慎外部市场不确定性，操作策略宜稳健为宜。个股方面，笔克远东（752）近期公布2025财年业绩，于全球波动环境下，其业绩再创历史新高，且公司积极派息进一步提升投资吸引力，值得关注。

　　据了解，笔克远东为一间全方位品牌激活企业，旗下业务共分为品牌体验激活、会议策划激活，以及博物馆及主题娱乐三大类。于业绩期内，面对全球地缘政治冲突对行业经营环境的不利影响，笔克远东持续推进内容、社群、创意、科技及数据策略，推动业务可持续增长，业绩再创历史新高。截至2025年10月31日止年度，笔克远东营收、净利双双实现增长。收益按年增加13.9%，达到72.08亿元；核心经营溢利按年增长18.5%，达到5.92亿元。净利率按年增加0.4个百分点至6.1%，盈利能力进一步增强。

派息提升具吸引力

　　若分业务来看，品牌体验激活作为业务基石，笔克远东持续巩固该业务优势。公司擅长打造跨人群及地域且引起受众共鸣的品牌活动，借此与客户缔结深厚且稳固的合作伙伴关系。于2025财年，品牌体验激活业务收入稳步增长，达到61.49亿元。值得一提的是，博物馆及主题娱乐业务年内表现亮眼，收入按年劲增115.8%，达到9.13亿元，成为公司业绩增长的重要引擎，进一步增强公司整体的抗风险能力。

　　在扎实基本面的支持下，笔克远东持续提升股东回报，与股东共享经营成果。2025财年，公司建议派发末期股息每股普通股9仙及特别股息4.5仙；叠加中期股息每股普通股5.5仙，全年股息共计19仙，较去年同期进一步增长，派息比率高达54.4%，具备较高吸引力。

　　技术上，2月初业绩披露后，笔克远东股价结束高位整固，创2.96元历史新高，近日虽有所回落，但为短线快速冲高后的技术性调整，MACD走势维持良好。考虑公司基本面强劲，持续派息进一步提升安全边际，可继续积极持有该股，长线好仓持有。

甄荣

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
15小時前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
14小時前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
7小時前
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
社会
5小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
14小時前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
10小時前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
19小時前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
14小時前
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
影视圈
9小時前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
13小時前
更多文章
甄荣 - 笔克远东股价长牛可期｜中环晨星
　　1月份以来，港股市场持续恢复，恒指走强，并创下2024年反弹以来新高。近日受全球权益资产「risk-off」情绪传导，叠加美联储提名候选人鹰派言论影响，港股出现技术性回调。但从中期看，港股市场流动性有望持续改善，恒指有望延续升势。操作上，建议把握回调布局窗口，关注盈利能见度高的绩优公司，如笔克远东（752）。 　　近日，笔克远东公布2025年财年业绩，在全球市场波动下，笔克远东运用内容、
2026-02-04 02:00 HKT
中环晨星