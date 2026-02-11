甄荣 - 笔克远东基本面强劲可留意｜中环晨星

上周（2月2日至6日）港股整体见回调，恒指上周五下试50天及100天移动平均线水平后见支持，周一跳空高开，重回27000点之上。展望后市，港股市场在美国联储局降息预期和市场情绪回暖支撑下，后市有望延续结构性上涨。不过，投资者仍需谨慎外部市场不确定性，操作策略宜稳健为宜。个股方面，笔克远东（752）近期公布2025财年业绩，于全球波动环境下，其业绩再创历史新高，且公司积极派息进一步提升投资吸引力，值得关注。

据了解，笔克远东为一间全方位品牌激活企业，旗下业务共分为品牌体验激活、会议策划激活，以及博物馆及主题娱乐三大类。于业绩期内，面对全球地缘政治冲突对行业经营环境的不利影响，笔克远东持续推进内容、社群、创意、科技及数据策略，推动业务可持续增长，业绩再创历史新高。截至2025年10月31日止年度，笔克远东营收、净利双双实现增长。收益按年增加13.9%，达到72.08亿元；核心经营溢利按年增长18.5%，达到5.92亿元。净利率按年增加0.4个百分点至6.1%，盈利能力进一步增强。

派息提升具吸引力

若分业务来看，品牌体验激活作为业务基石，笔克远东持续巩固该业务优势。公司擅长打造跨人群及地域且引起受众共鸣的品牌活动，借此与客户缔结深厚且稳固的合作伙伴关系。于2025财年，品牌体验激活业务收入稳步增长，达到61.49亿元。值得一提的是，博物馆及主题娱乐业务年内表现亮眼，收入按年劲增115.8%，达到9.13亿元，成为公司业绩增长的重要引擎，进一步增强公司整体的抗风险能力。

在扎实基本面的支持下，笔克远东持续提升股东回报，与股东共享经营成果。2025财年，公司建议派发末期股息每股普通股9仙及特别股息4.5仙；叠加中期股息每股普通股5.5仙，全年股息共计19仙，较去年同期进一步增长，派息比率高达54.4%，具备较高吸引力。

技术上，2月初业绩披露后，笔克远东股价结束高位整固，创2.96元历史新高，近日虽有所回落，但为短线快速冲高后的技术性调整，MACD走势维持良好。考虑公司基本面强劲，持续派息进一步提升安全边际，可继续积极持有该股，长线好仓持有。

甄荣