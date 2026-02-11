大行晨报 - 美元兑加元维持下行格局｜大行晨报

美元周初走低，市场下调美国利率预期，削弱了美元的避险涨势，而这可能会延续到周三美国就业数据公布前，市场普遍预计本次非农新增就业人数约7万人。投资者正密切关注本周陆续公布的非农就业、消费者物价指数（CPI）及初请失业金人数，以获取利率路径指引。根据CME FedWatch Tool，美国联储局3月维持利率概率升至约82%。目前市场已消化2026年至少两次降息的预期。

关注美国就业数据

欧罗兑美元上周在1.18水准附近窄幅横盘，但重点是下方一直守住25天平均线，而刚在本周一的上扬则似乎短期技术底部已初步筑成。此前，RSI及随机指数亦已重新走高，欧罗可望仍有进一步的上升空间。当前阻力位回看1.1930及1.20关口，上月高位1.2079则为另一参考，继而较大阻力预料在250个月平均线1.2240水准。支持位回看1.1810及25天平均线目前位置1.1770，进一步看至1.1670及200天平均线1.1620，下一级会留意1.15关口。

美元兑加元上周五自高位回落，延至本周一仍继续走低，一方面是美元兑主要货币普遍回软，而上周公布的加拿大就业数据则为加元带来支撑。数据显示，加拿大1月失业率降至6.5%，创下自2024年9月以来的最低水准；全职就业人数按年增幅接近3.3%，显示劳动力市场韧性仍在。数据削弱了市场对加拿大央行短期内降息的预期。再者，油价近期回稳亦对加元表现构成利好。当前汇价走势料将会受到美国延后到本周发布的经济数据所左右。

美元兑加元走势，在1月份汇价未能上破100天平均线，到本月初则受制于25天平均线；整体上，自去年11月以来，汇价走势已呈现一浪低于一浪的格局；即市图表亦见RSI正处下行，估计美元兑加元大有机会续告下行，并且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料见美元跌势加剧；进一步支持料为1.3410关口及1.3360，其后参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。至于当前阻力料为1.3670及25天平均线1.3750，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻，下一级留意1.40关口。

英皇金融集团业务总裁

黄楚淇