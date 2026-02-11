大行晨报 - 英镑短线可小注追入｜大行晨报

受美国政府短暂停摆而延迟公布的美国1月非农就业数据，将会于本周三出炉，但美国劳动力市场却浮现不稳定迹象。美国最新公布的ADP就业报告显示，1月私企部门仅新增2.2万个就业职位，仅为市场预测的一半。此外，最新公布的JOLTS职位空缺数据显示，12月职位空缺数降至2020年疫情以来的最低水平，当月职位空缺意外降至654.2万个，市场原预期将增加至725万个。



关注美国非农就业数据



三藩市联储银行总裁戴利（MaryDaly）上周表示，美国劳动力市场处于「岌岌可危」的境地，联储局应考虑减息。除此之外，市场在等待周五将公布美国消费者物价指数（CPI），美汇指数在过去的两周迎来一轮反弹，惟未能突破50天线，执笔之时回落至96.9水平上落。



另外，英伦银行2月议息后以5比4的投票结果，宣布将利率维持在3.75厘不变，结果符合市场预期。央行声明指出，利率很可能会进一步下调，通胀风险已逐渐降温。该行预计2028年第一季度通胀为1.8%。英伦银行行长贝利指，如果数据符合预期，今年央行利率应该仍有进一步下调的空间。另外，投资者可关注英国将于本周公布去年第四季度经济数据。英伦银行议息后，受投票结果出乎预期所影响，英镑一度回落，但仍然守稳50天线上方，并于支撑位约1.355附近反弹，笔者认为英镑短线仍可买入，初步目标价为1.375水平左右，如成功突破并稳守该水平，不排除有机会再度上试年内高位约1.385水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部