邓声兴 - 龙源电力估值修复可期 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
4小時前
产经 专栏
　　龙源电力（916）近月股价于窄幅区间上落，但集团基本面稳健，海上风电与大基地项目双轮驱动显著，海南CZ16场址及宁夏腾格里基地等标志性项目陆续落地，奠定装机增长基础。公司公布1月按合并报表口径发电量约716.3万兆瓦时，按年增长12.5%。财务层面看，补贴回收加速，现金流改善，提振分红预期。从行业面看，政策东风频吹，碳市场与绿证衔接深化，绿电溢价空间逐步打开，装机与发电量维持高增长态势，光伏增速尤为亮眼。虽然短期股价受制于大市氛围及板块资金流向，然而中长期看，公司凭借领先装机规模与项目储备，持续受益能源结构转型，绿电价值重估逻辑清晰。若后续定增落地及补贴回款节节符合预期，估值修复可期。

　　值得留意的是，集团装机结构持续优化，光伏新增规模首超风电，显示多元化布局成效。综合而言，龙源作为纯正绿电龙头，其成长轨迹与国策高度契合，当前行业估值处于低位，实提供中长线布局窗口，静待行业景气度回升与盈利拐点，展现配置价值。目标价看8.5元，止蚀价6.3元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

