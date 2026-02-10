朱红 - 中芯今放榜 留意「20089」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　中芯国际（981）将于周二公布去年第4季度业绩，并于翌日举行网络及电话会议，向投资者讲解经营业绩具体情况。中芯股价持续反弹，升至70元水平整固。如看好中芯，可留意中芯认购证「20089」，行使价80.05元，实际杠杆4倍，今年7月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「23699」，行使价39.81元，实际杠杆5倍，今年9月到期。

　　泡泡玛特（9992）公布数据指Labubu全年销售超过1亿只，全品类全IP产品销量逾4亿只，公司全球注册会员逾1亿，业务覆盖逾100个国家及地区。泡泡玛特股价显著造好，曾升至264.2元，创3个多月新高。如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「17701」，行使价305.88元，实际杠杆3倍，今年10月到期。如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「15457」，行使价179.9元，实际杠杆3倍，今年9月到期。

　　内媒报道AI开源社区上发现新增了阿里旗下千问3.5并入Transformers新提交代码合并申请，市场推测千问3.5即将发布，据指极有可能是原生可实现视觉理解的VLM类模型。阿里巴巴（9988）股价反弹，升至158元附近整固。如看好阿里可留意认购证「24908」，行使价185.1元，实际杠杆5倍，今年8月到期；如看淡可留意认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆6倍，今年6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

