闻风至 - 华晨投资价值浮现可留神 | 鲜股落镬

恒指昨日突破两万七关后，开始有资金重新进场寻找投资目标，内需料为大方向之一，获「国补」重点照顾的汽车板块更值得留神，在众多汽车股中，华晨中国（1114）自重组后其投资价值正逐步浮现。



华晨中国母企在2020年因负债高企、资金链断裂而要破产重整，其中关键在于重组后，华晨中国与母企的风险已经隔离，以及华晨宝马的股权与分红权益已重新确认，分红直接由合资公司支付予华晨中国，令华晨中国这间上市平台风险系数大幅降低，也令其未来投资能明度大幅提升。



宝马集团上周三公布，2026年将迎来「交付之年」，集团将推出约20款新车反攻中国市场，包括旗下三大品牌BMW、MINI与BMW Motorrad的新车，以及新世代BMW iX3长轴距版及多项创新技术将国产上市。



派息政策值关注



宝马集团负责客户、品牌和销售业务的董事高乐表示，2025年是公司深耕细作、厚植体系根基的蓄势之年，2026年将是宝马在中国势能迸发、成果交付的新世代之年。其中，BMW iX3长轴距版被宝马集团视为今年的交付主角，宝马表示，该产品的目标是在纯粹驾趣、安全、智能科技与豪华质感等维度树立细分市场标杆。



除用新车反攻，旧车型亦出现降价，被视为引爆价格战。据报自1月1日起，宝马中国对多款车型大幅劈价，涵盖电动车（如i7 M70L， iX1）和燃油车（如X1，7系），普遍减幅为10%或以上，部分车型减价金额更超过30万元（人民币，下同）。然而，宝马中国表示，此次调价行为是宝马调整了部分产品的市场官方指导价，终端价格还是由经销商自行决定，所以并不是宝马陷入价格战。



华晨中国最新动态市值率仅5.7倍水平，资产净值达5.49元，估值相当吸引，值得留意是，公司去年派中期息0.8元，即使2025年未派末期息，现价股息率亦达19.9%，其未来派息政策亦值得关注。



