张日强 - 大手投资客密密抢货停不了 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现瞩目，当中尤以新盘及货尾盘最受市场大手投资客追捧，受惠去年银行连环减息效应，过往传统收息的投资客源，迅速改变投资策略，由原先传统的收息转为购买高回报新盘，而且大部分都是预期收租逾4厘的新盘或货尾盘等，虽然仍有吼实二手屋苑，惟新盘却是投资者的主要目标，其中更以大手投资客频频出击抢货停不了，料该批客源扫货陆续有来。



受惠去年银行连环减息效应，市场气氛明显大为改善，各大新盘趁势连环推盘，由于开价吸引，随即引领大批用家及投资者加快入市步伐，当中大手投资客更连番加入抢货行列，并且一口气连购4至6伙以上，部分更大手连购6至8伙等，大手投资客近期连环出手抢货，反映该批传统收息的投资客已经被唤醒，转为投资股票或购置物业市场，其中新盘及货尾盘都是大手投资客的目标，在衡量各区盘源的投资收租回报后，大手投资客都会拣选新盘或货尾盘市场，始终该等盘源租金回报都较有保证。



事实上，由于新盘等销情理想，楼市小阳春更提早于农历新年前来临，市况明显再度升温，近日已有发展商率先为旗下货尾盘作出轻微加价或削减优惠等，大手投资客在拣选新盘或货尾盘时都采取审慎策略，预期发展商在往后推盘时，只要开价贴市或稍低市价推出，预期仍有能力抢吸大手客源。



张日强