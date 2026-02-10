伍礼贤 - 周大福受惠黄金珠宝消费复苏｜开工前落盘/头条名家本周心水

周大福（1929）第3季度零售值按年增长17.8%，对比第2季（+4%）表现大幅改善。在内地政府持续提振消费及春节假期临近，预期今季公司销量会因而受惠提升。公司管理层亦上调2026财年指引，包括目标收入升中个位数百分比、同店销售增长中至高个位数、毛利率31.5%至32.5%、经营溢利率约为20%等，反映管理层对公司增长投以信心一票。

公司在内地首饰产品的定价增长势头强劲，可望支撑公司毛利率表现。此外，门店网路提质增效，店效明显改善；进攻海外市场策略进展良好，首间东南亚形象店已落户新加坡；公司持续与知名IP联乘，品牌价值有望持续提升。再考虑到金价前景，公司增长空间有望进一步打开。

现时预测市盈率约16倍处合理水平，股息率对应股价约4厘，投资者不妨在14.3元附近关注，目标价15.8元，跌穿12.9元离场。

本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。

光大证券国际证券策略师

伍礼贤