Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 高市早苗赢大选 圆汇仍处弱势倾向｜大行晨报

　　上周末，市场下调美国利率预期，削弱了美元的避险涨势，这可能令美元在周三美国非农就业数据公布前处于弱势，目前市场普遍预计本次非农新增就业人数约7万人。美元兑日圆周一自157水准稍为回落，市场人士仍然对日本与美国协调干预以遏制日圆贬值的可能保持高度警惕。不过，日本财政状况的担忧亦可能会在一定程度上，继续支撑美元兑圆走势。日本首相高市早苗的自民党在周日大选获得重大胜利，这将使高市在日本国会中拥有更大的控制权，并更有空间及更有力地实施其刺激宏观政策。

　　美元兑日圆在冲击157水准，为1月23日以来最高水准。自1月30日以来，日圆累计跌幅已超过2%。技术走势而言，RSI及随机指数自超卖区域回升，汇价更于上周三初步升破25天平均线，预料短期美元兑日圆将可望续告走稳。即市阻力预期在157.40及158，较大阻力位料在159.20及159.60，关键仍在160关口。较近支撑料为155.60及154，下一级看至152.60，关键看上周两日守住的152水准，其后将会关注250天平均线149.60水准。

　　至于纽元兑美元走势，技术图表所见，0.61关口遇阻力后，汇价正缓步走低，以至目前失守0.60关口；再者RSI及随机指数正在回落下行，4天平均线下破9天平均线，预示纽元仍见进一步下试压力。当前支撑先会回看200天平均线0.5860，其后则看0.58及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.60心理关口；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

