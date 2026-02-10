大行晨报 - 日圆或再探底｜大行晨报

日本首相高市早苗率领执政联盟在周日的众议院选举中取得压倒性胜利，选举结果揭晓后，市场普遍预期高市政府将加大财政刺激、延续宽松取向，多间大行纷纷上调日经指数目标。美元兑日圆在早盘一度上试157.6附近，创近两周高位，反映资金押注日本将维持偏宽松的政策环境。虽然日圆其后出现短线反弹，但市场预测日本首相高市早苗将奉行安倍晋三货币宽松政策，因此我们预料日圆将短线走弱。

高市早苗胜选为其早前承诺的减税方案和财政支出铺平道路，尽管对日本股市来说是利好消息，但是则为日圆汇率和债券添压。市场担忧减税措施将加大日本政府的财政缺口，为原本就大幅举债的日本带来经济压力。日本40年期和30年期国债收益率曾于1月中下旬上升，日本30年期国债收益率曾一度冲高至约3.92厘，40年期国债收益率亦曾一度高见4.24厘，也是该债券发行以来首次触及4厘之上。两个长期债收益率均创债券发行以来新高。执笔之时两个长期债收益率暂时回落于20天线水平下方整固。

笔者曾于2月4日在本专栏提醒投资者届时不妨沽出日圆，预计美元兑日圆短线目标价为20天线约156.5水平。近一个星期来日圆走势完全符合我们预期，美元兑日圆一度于选举结果公布后升至157.66水平。执笔之时正于156.5水平上落整固。市场普遍视高市早苗为延续「安倍经济学」的重要一员，预期政府将大致承接宽松货币和积极财政方针，包括研究暂停征收部分食品消费税等措施，意味日本财政开支或会进一步扩张。在这样的政策组合下，日圆即使因选举不确定因素消除而偶有反弹，未来一段时间仍倾向偏弱运行，美元兑日圆短线再度试探158水平亦有可能，若失守158水平，不排除再度测试年内高位约159.5水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部