朱红 - 车股逆市造好 追比亚迪「23816」 | 窝轮热炒特区

朱红
6小時前
产经 专栏
　　蔚来（9866）发盈喜预计去年第4季转亏为盈，加上理想汽车（2015）推出搭载全自研晶片汽车，汽车板块逆市上升。比亚迪（1211）股价连日反弹，上周五曾高见94.15元。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「23816」，行使价98.22元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　阿里千问APP「春节30亿元大免单」正式启动，据报活动上线五小时内下单数量已超过500万单，部分用户反映伺服器一度出现卡顿。阿里巴巴（9988）股价偏软，跌至155元附近好淡争持。如看好阿里，可留意阿里认购证「24908」，行使价185.1元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「20584」，行使价129.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红 - 阿里整固 留意「24908」 | 窝轮热炒特区
　　阿里千问App投入30亿元人民币的「春节请客计划」周五展开，据报马云现身千问春节计划组与项目成员交流，并关注大模型在节日期间的技术保障与应用落地情况。阿里巴巴（9988）股价跌至50天线见支持，回升至159.6元水平整固。如看好阿里可留意认购证「24908」，行使价185.1元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。
2026-02-06 02:00 HKT
