轮商精选 - 控偏软 留意「25099」 | 窝轮热炒特区

轮商精选 - 控偏软 留意「25099」

轮商精选
6小時前
　　汇丰控股（005）上周五曾跌近4%，一度低见133元，跌穿10天平均线（现处约136.3元）。集团将于本月底（2月25日）公布业绩。据彭博智库分析，汇丰自第3季业绩公布以来，股价累计上升超过30%，市场普遍认为近日升势或反映收入前景改善。市场憧憬存款增长动力可望维持较好增长势头、HIBOR回升，以及结构性对冲策略，或有助抵销美国利率预期下调对银行利息收入的影响。市场预期汇丰今年净利息收入（NII）可望维持在430亿美元以上。恒生银行私有化对每股盈利（EPS）的影响料将成为市场关注重点，特别是财富管理及交易银行业务的协同效应。

　　轮证资金流方面，汇丰好仓上日录得约231万元净流入，过去3个交易日累计录得逾500万元净流入。

　　如投资者认为汇丰正股有望回升可留意认购证「25099」，行使价168.1元，实际杠杆近10倍，今年7月到期；如预期正股将继续受压可注意认沽证「23829」，行使价111.88元，实际杠杆约6倍，今年9月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

轮商精选 - 纳指100考验百天线 留意「11013」 | 窝轮热炒特区
　　美股科技股周二出现调整，软件股跌幅尤为明显，纳斯达克100指数收市下跌1.6%。 　　技术走势方面，纳指100周二跌穿50天线，正考验100天线（25185点）水平。指数自去年10月底创出历史新高后，多次尝试突破未能成功。科技股走势或受人工智能技术发展、行业竞争、业务前景及市场情绪等多项因素影响。投资者可利用杠杆产品灵活部署，应对美股波动。 　　如投资者看好纳指能够反弹，可留意纳指
2026-02-05 02:00 HKT
