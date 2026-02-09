伍一山 - 恒指假突破走势转淡 | 有钱图

美股拖累，港股上周五显著下挫，恒指裂口低开531点至26354，未几即见全日低位26295，其后逐步反弹，午后见全日高位26710，收市回落至26559，下挫325点，不过低开高走呈阳烛，全日成交金额减至2479亿元。



以周线图分析，恒指上周低位26295，高位27126，一周以大阴烛累跌827点，跌幅达3%。周线图技术指标转弱，MACD由双牛再转为牛熊；慢随机指数发出沽货讯号；9周RSI跌至54.24。周线保历加通道横行，大市可能回复早前的区间波动。



恒指去年9月开始大致在25000至27500之间横行，前周一度突破区间顶部高见28056，可惜低收，上周以大阴烛下跌，确认前周是假突破，中线走势转淡，20周线（26222）支持料受考验，失守或要再试25000水平。从日线图看，恒指上周五低开高收呈阳烛，而且即日回补下跌裂口，反映跌至100天线（26286）附近见支持，短线或有反弹，惟20天线（26910）料有阻力。



蒙牛挑战圆底颈线



国企指数上周五下挫61点报9031，一周累跌285点。周线技术指标向淡，MACD牛熊，熊差再度扩大；慢随机指数发出沽货讯号，9周RSI跌破中轴报46.86，中线向淡，或要下试8700水平。



蒙牛乳业（2319）逆市升3%报17.67元，国家鼓励生育，去年发放育儿补贴约1000亿元人民币，消息利好乳业股。另外，花旗和摩通日前相继推介蒙牛，认为公司今年周期性盈利复苏将较同业更为显著，销售及盈利转升，经营利润率重新扩张。走势上，股价去年3月至5月间于21元水平形成双顶，之后大幅调整，形成大圆底，上周五以大阳烛挑战圆底颈线17.7元，MACD双牛利好，现水平买入，目标价21.5元，跌破17元止蚀。



伍一山