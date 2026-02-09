Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - （331）丰盛生活财务稳健 | 开工前落盘/头条名家本周心水

黄德几
6小時前
　　丰盛生活服务（331）去年纯利4.53亿元，跌9.6%，但撇除一次性政府补贴约4000万元后，核心溢利仅跌约3%，表现稳健。全年维持40%派息比率，合共派39.6仙（中期21.1仙及末期18.5仙），股息率约6.8%。集团手头未完成合约高达145.8亿元，未来3至4年收入能见度高。期末净现金2.12亿元，未动用银行额度21亿元，净负债比率为零，财务状况极为稳健。

　　数码转型方面，与港仔机器人合作，首批AI清洁、保安及巡检机械人已试点，明年将大规模推广。内地及澳门业务同步扩张，北京新域物管收购完成后，内地收入比重将提升；澳门业务已占近3%，增长潜力可观。买入价5.5元，目标价6.5元，止蚀位5.3元。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

