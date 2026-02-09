邓力文 - 链上的新纳斯达克 | Exchange²

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文
6小時前
产经 专栏
有留意我专栏的朋友，都知道过去多次反复提到一个项目Hyperliquid（$HYPE）。先从相对强弱的概念跟大家汇报一下它的币价走势，从4小时回报对比图可见，自1月27日起脱离大市节奏，HYPE资金明显加速流入，短短数日相对其他币价到今日，升至近+50%，而同一期间BTC、ETH、SOL等主流资产普遍下跌20%至40%。这种行情并非偶然，而是市场开始将Hyperliquid由传统Perp DEX叙事，重新定价为具备独立公链性能与金融化基建能力的「链上纳斯达克」。随HIP-3推动原油、外汇、贵金属等合成资产上链，流动性与撮合效率被验证。

　　创办人Jeff Yan的团队不是完全fork别人的程式码而是自己做L1、自己做撮合引擎、自己做流动性启动、自己RWA的上链，到现在更把预测市场放到变平台。整个CEX的功能，用链上的方式重建一次，但以无需信任加可组合性加Defi透明的规则重写游戏。HIP-3 OI在30天内暴增超过210%。1月27日已升至7.93亿美元。贵金属永续合约成交量，超越部分加密资产。最新24小时成交量截至于执笔日的早上，黄金永续达1.28亿美元，而白银永续达12.4亿美元。这些数字已逼近部CEX的贵金属CFD交易量，原因是HYPE的「快」。Jeff Yan曾分享过BTC永续Bid/Ask Spread曾低至1美元，而深度有约140 BTC印象中在历史上极少甚至从未发生过超越CEX。

　　近期HYPE宣布的HIP-4，表面上看只是推出预测市场功能，但本质远比Polymarket on-chain更深。因为可以令到预测市场在HYPE上，不再是孤岛产品，而是与永续合约共用同一套保证金系统的「可组合衍生品」。在Polymarket你买谁会赢，只能放在Polymarket。在HYPE你买谁会赢，那张部位可以与你的ETH多单共享保证金、同时管理风险，甚至用于抵押借贷。这不是多一个功能而是把预测市场变成金融衍生品。这段时间我一直提醒大家：不要只盯着币。真正的变化往往发生在市场需求上。

邓力文

