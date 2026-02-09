张日强 - 群盘提振齐抢焦点锁定客源 | 楼声随笔

楼市气氛持续转好，去年整体楼价升幅达3.25%，扭转过去3年的跌势重拾升轨，尤其去年政府推出新房策措施，加上银行连环减息的效应，促使用家及投资者加快入市步伐，就连大手投资客亦被唤醒，令到新盘及货尾盘等都录得不俗的大手成交。发展商见市况急速升温，迅速加快推盘步伐，并先后于市场上为旗下新盘软销及推广，多个新盘频频软销抢焦点并且锁定客源，部署于新春后推盘应市，捉紧楼市小阳春提早来临。

货尾盘变阵 加价削优惠

整体楼市气氛向好，除了用家客源外，投资者或大手投资客更密密出击扫货，上周推售的西沙大盘再度开红盘，一个月内累沽1460伙。部分发展商对后市明显充满信心，除了部署于极短期内推出全新盘出击外，亦将旗下货尾盘改变策略，在新盘频频热销的带动下，货尾盘同样取得不俗的销售成绩，已有最少5至6个货尾盘随即变阵，纷纷作出加价1%至约6%不等，部分则削减优惠即变相加价，以便测试市场的反应，从而部署下一轮的推售策略。



受惠去年初政府推出新房策措施，带动细价楼成交量急速上升，其后银行更连环减息的效应下，市场气氛随即升温，就连中上价物业及豪宅盘亦获市场买家追捧，尤其用家及投资者亦加快入市步伐，而大手投资客更趁机大举出击，于市场上狂扫新盘或货尾，在大手客推波助澜下，导致新盘成交量急速增加，显示大手投资客已正式被唤醒，有意改变投资模式，相信即将推售的新盘都有能力抢吸投资客源。



事实上，去年受惠政府推出的新房策措施，以及银行连环减息的效应下，今年新盘推售纷纷报捷，连番开售都取得红盘高开的实况，货尾盘同样表现活跃，楼市小阳春亦提早来临，整体市况转稳，发展商亦把握市况，先后已有多个货尾盘变阵，除了将部分单位率先加价外，亦采取削优惠策略，即变相轻微加价测试市场的反应，从而部署下一轮的推盘策略，预料短期内将有多个全新盘加入战团，以便锁定市场各路客源。



张日强