Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 群盘提振齐抢焦点锁定客源 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

楼市气氛持续转好，去年整体楼价升幅达3.25%，扭转过去3年的跌势重拾升轨，尤其去年政府推出新房策措施，加上银行连环减息的效应，促使用家及投资者加快入市步伐，就连大手投资客亦被唤醒，令到新盘及货尾盘等都录得不俗的大手成交。发展商见市况急速升温，迅速加快推盘步伐，并先后于市场上为旗下新盘软销及推广，多个新盘频频软销抢焦点并且锁定客源，部署于新春后推盘应市，捉紧楼市小阳春提早来临。
货尾盘变阵 加价削优惠

　　整体楼市气氛向好，除了用家客源外，投资者或大手投资客更密密出击扫货，上周推售的西沙大盘再度开红盘，一个月内累沽1460伙。部分发展商对后市明显充满信心，除了部署于极短期内推出全新盘出击外，亦将旗下货尾盘改变策略，在新盘频频热销的带动下，货尾盘同样取得不俗的销售成绩，已有最少5至6个货尾盘随即变阵，纷纷作出加价1%至约6%不等，部分则削减优惠即变相加价，以便测试市场的反应，从而部署下一轮的推售策略。

　　受惠去年初政府推出新房策措施，带动细价楼成交量急速上升，其后银行更连环减息的效应下，市场气氛随即升温，就连中上价物业及豪宅盘亦获市场买家追捧，尤其用家及投资者亦加快入市步伐，而大手投资客更趁机大举出击，于市场上狂扫新盘或货尾，在大手客推波助澜下，导致新盘成交量急速增加，显示大手投资客已正式被唤醒，有意改变投资模式，相信即将推售的新盘都有能力抢吸投资客源。

　　事实上，去年受惠政府推出的新房策措施，以及银行连环减息的效应下，今年新盘推售纷纷报捷，连番开售都取得红盘高开的实况，货尾盘同样表现活跃，楼市小阳春亦提早来临，整体市况转稳，发展商亦把握市况，先后已有多个货尾盘变阵，除了将部分单位率先加价外，亦采取削优惠策略，即变相轻微加价测试市场的反应，从而部署下一轮的推盘策略，预料短期内将有多个全新盘加入战团，以便锁定市场各路客源。

张日强

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
10小時前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小時前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
20小時前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
13小時前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
17小時前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小時前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
16小時前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
9小時前
更多文章
张日强 - 新盘罕见内地客大手团购 | 楼声随笔
受惠多项利好因素刺激下，整体楼市气氛向好，新盘市场更连番开出红盘，发展商每每限量推出的单位都可取得理想销情，当中用家及投资者更大举入市，部分新盘在大手投资客的推波助澜之下，市况明显急速升温，除了本港大手客源外，就连内地买家更罕有录得团购新盘的情况，反映楼市已进入平稳向上的实况，预期在各方客源的带动下，整体楼市及成交量都有机会创出新高。 　　去年整体楼价升幅达3.25%，主要受到政府新房策措施
2026-02-06 02:00 HKT
楼声随笔