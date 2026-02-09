大行晨报 - 欧洲央行议息不变 欧罗续承压｜大行晨报

欧洲央行上周四一如市场预期，维持利率不变，为连续第5次没有调整利率，其中，欧洲央行存款机制利率维持2厘；主要再融资利率维持2.15厘；边际贷款利率维持2.4厘。央行称，通胀在中期应稳定保持在2%目标水平，并认为欧罗区内失业率低、私营部门资产负债表稳健、防务和基础设施开支逐步增加等，有助支持经济增长，但面对全球贸易政策不确定及地缘政治紧张，前景依然面临不确定性。



从技术图表所见，RSI及随机指数均已从超买区域回落，或见欧罗仍有回调压力。以黄金比率计算，61.8%的回吐幅度将会看至1.1765。关键支撑预料会看至200天平均线1.1620，在1月中旬，欧罗勉力守住指标后作强劲反弹。下一级会留意1.15关口以至11月5日低位1.1469。阻力位回看1.19及1.20关口，继而较大阻力预料在1.2080及250个月平均线1.2240水准。



英镑兑美元上周反复走低，周四英伦银行会议释放的鸽派讯号，引发市场重新定价货币政策前景，而美元在利率预期支撑下持续走强。英伦银行货币政策委员会在2月会议上，以5比4的投票结果决定维持利率不变，显示内部对政策前景分歧加大。与此同时，央行在政策声明中明确暗示，若通胀继续放缓，未来存在降息空间。央行行长贝利在会后的新闻发布会上表示，通胀达到目标水准的时间可能早于此前预期。交易员开始计入英伦银行今年累计降息50个基点的预期，这进一步打压英镑走势。



英镑兑美元在英伦银行决议后，跌破前期整理区间，下行趋势进一步确认。汇价已有效跌破短期均线支撑，下行压力正在加强。当前1.3500将视为关键心理关口，倘若明确跌破跌破，英镑将见显著沽压。其后支持位料会看至50天平均线1.3470及1.34，进一步参考1月低位1.3329以至1.3170水准。阻力料为1.3660及1.3720，续后会参考1.3870及1.40关口，之后关注1.41以至2021年6月高位1.4250。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇