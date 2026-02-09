关志康 - 「悭家」长者手上的「不动」产 | 神耆商机

笔者早前与几位马会会员饭敍，话题从养马新安排谈起，辗转说到宏观经济。马会近日推出「夹份」做马主的新计划，希望鼓励更多人参与，降低入场门槛。有人笑言：「近年经济差，养马每月10万8万，真不简单，难怪某律师总爱强调自己是『单名』马主。」



坐在旁边的老前辈却摇头。他认为，对真正有钱的人来说，养马开支从来不是问题，真正变的是心态：「𠵱家个个危机感重咗，觉得留多个钱先安乐。」他举例指，一个人身家由10亿升至20亿，生活方式未必有大变化；钱多到某个水平之后，多余的，也只是帐面数字。



老人为何有钱都不愿花？一来是忧患意识。经历过几轮经济起落，更明白世事无常，越来越不敢相信退休储备「已经够」。医疗科技进步意味更长寿命，也代表更长的未知开支。二来身体机能退化，重新没那冲动去追逐新玩意；对好些长者而言，「唔添烦、唔阻到人」比「活得精彩」重要得多。



老教授分析日本情况：「日本高龄社会，大量资产集中在年长一辈手上，其中不少已出现认知障碍或失智。名下的现金、物业、股票，在统计上是可观数字，但现实却变成不动的『呆资产』——家属因授权不清、程序繁复而无法动用，银行和监管机构出于审慎考虑，宁愿冻结。结果看似富裕，实际却周转困难。」



有公司秘书补充，这些「不动产」根本不是遥不可及的宏观话题，而是每天上演的现实。「不少家族企业，股份写在长辈名下，当初只是基于尊重与方便，没想过几十年后的变化。直至长辈突然失智、长期住院，甚至人间蒸发，文件找不到、签名难补、会议开不了、董事换不到。帐面上有大笔资产，却无合法方法动用。这些呆股普通话读就真的变了『die』股。」



健康教育基金会主席

关志康

