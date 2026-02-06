闻风至 - 内需龙头青啤高息吸引 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 内需龙头青啤高息吸引

闻风至
3小時前
产经 专栏
纳指于科技股受压下，周三继续向下，连带港股周四亦一度走低，恒生指数最低见26410，跌达437点。惟低位显著反弹，尾段更曾倒升72点见26919，暂受制于两万七，收报26885，升37点。全日成交金额重上三千亿水平，达3151.1亿元。

　　近期市场焦点落在「电讯商加税」事件上，政策变动引发一批钟情收息的长线资金重新审视持仓，部分传统高息股出现资金流出迹象。当市场对高息股的风险重新定价，资金自然会寻找更具防守性、现金流稳定、盈利可见度高的替代品。在这股资金重新配置的浪潮中，青岛啤酒（168）的走势格外亮眼，近期更已见到内险资金持续扫货手影。

　　根据联交所最新披露，瑞众人寿保险于1月22日再度增持青岛啤酒20万股，买入均价约49.966元，持股比例升至6.01%（3937.4 万股）。值得注意是，该机构去年12月5日首次披露持股超过5%后，短短一个多月内再次出手，反映其对青岛啤酒的扫货意欲并未放缓。

　　本栏早前多次指出，内险资金正处于「高息资产渴求期」。在利率下行周期、保险负债成本下降的背景下，内险更倾向配置「稳定现金流＋高分红＋低波动」的资产。青岛啤酒可谓有背景、有品牌、有市场地位的优质之选，现价相当于股息收益率4.5厘，虽然不是股息率最好的选择，但其老牌红底背景可以加分不少。

　　此外，市场亦有报道指，内地有多达50万亿元计的定存资金陆续到期，部分资金正寻找更具收益性的配置渠道。港股通高息股因此成为北水的自然流向，青岛啤酒正是好选择之一。

　　从基本面看，青岛啤酒近年持续推动产品结构升级，高端化策略成效明显。高端品牌如「青岛纯生」、「青岛白啤」增速持续跑赢整体，带动公司毛利率保持稳定。虽然行业整体面对成本压力，但青岛啤酒凭借品牌力与渠道优势，具备较强的价格传导能力，使盈利能力保持韧性。

　　在消费环境逐步改善、政策持续支持内需的大背景下，啤酒行业具备一定防守性，属于可选消费中波动较低的板块。青岛啤酒作为行业龙头之一，具备品牌、渠道、产品力三重优势，盈利能见度高，对长线资金尤其具吸引力。

