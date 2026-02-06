张日强 - 新盘罕见内地客大手团购 | 楼声随笔

受惠多项利好因素刺激下，整体楼市气氛向好，新盘市场更连番开出红盘，发展商每每限量推出的单位都可取得理想销情，当中用家及投资者更大举入市，部分新盘在大手投资客的推波助澜之下，市况明显急速升温，除了本港大手客源外，就连内地买家更罕有录得团购新盘的情况，反映楼市已进入平稳向上的实况，预期在各方客源的带动下，整体楼市及成交量都有机会创出新高。



去年整体楼价升幅达3.25%，主要受到政府新房策措施，以及本港银行两度跟随美国联储局的减息步伐，导致市场新盘及二手楼的成交量级级上升，令到全年楼宇买卖突破8万宗水平，在价量齐升的实况下，更推动用家及投资者四出抢货，加上大手投资客的推波助澜下，市场气氛随即急速升温。此外，内地买家更绝对是「新一路奇兵」，而且所占比数更有明显的缓缓增加，日前更录得一组内地买家合共斥约1.4亿团购黄竹坑新盘4伙，虽然并不是单一买家购入，惟据悉该组内地客联同团购该批单位，反映内地客团购将逐渐增加。



事实上，楼市今年初起步不俗，尤其西沙大盘推售连番报捷，其他发展商见市况升温，纷纷将旗下货尾盘提价兼削优惠等，料发展商将把握近期的热况，乘势加快推盘步伐，以便迎接提早前来的楼市小阳春，除用家客源外，预期内地及大手客将成为目标。





张日强