郭家耀 - 贝壳估值吸引 前景可期 | 开工前落盘/头条名家本周心水

贝壳（2423）去年第3季净收入231亿元人民币，按年增长2.1%，主要由于房屋租赁服务净收入增长带动。期内，录得纯利7.49亿元，倒退36%。季内总交易额7367亿元人民币，基本持平。存量房交易总额5056亿元人民币，增加5.8%；新房交易的总额1963亿元人民币，减少13.7%。毛利49亿元人民币，下降3.9%；毛利率由2024年同期的22.7%下降至21.4%。



管理层预计，尽管全国房地产销售额萎缩，但凭借持续的市占率提升，集团2026年收入将与2025年持平，经调整营业利润预计达70亿元人民币，与2024年水平相若。



市场预料贝壳今年净利润率改善，主要受多个因素支持，包括代理及门店成本减少，公司继续增加市场份额，交易服务业务进一步提升，预计贡献利润增加，以及公司在人工智能、创新及生态系统等部署。



贝壳的估值吸引，前景值得期待。入巿价48元，目标价60元，止蚀价42元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀