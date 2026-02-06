朱红 - 阿里整固 留意「24908」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
3小時前
　　阿里千问App投入30亿元人民币的「春节请客计划」周五展开，据报马云现身千问春节计划组与项目成员交流，并关注大模型在节日期间的技术保障与应用落地情况。阿里巴巴（9988）股价跌至50天线见支持，回升至159.6元水平整固。如看好阿里可留意认购证「24908」，行使价185.1元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

比亚迪低位反弹 敲「23816」

　　据报上月比亚迪在德国售出2629辆新车，较去年同期增长逾10倍，注册量则是Tesla同期两倍多。比亚迪（1211）股价低位反弹，升至91.2元水平整固。投资者如看好比亚迪，可留意比迪认购证「23816」，行使价98.22元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　中国黄金协会统计数据显示，去年中国黄金消费量950.1吨，按年下降3.57%，其中黄金首饰下降逾3成、金条及金币增长逾35%、工业及其他用金则增长约2%。紫金矿业（2899）股价下挫并再度失守20天线，跌至39.7元附近好淡争持。投资者如看好紫金，可留意紫金认购证「21590」，行使价48.6元，实际杠杆8倍，今年4月到期。如看淡紫金，可留意紫金认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

朱红

