大行晨报 - 澳元高位区间窄幅争持｜大行晨报

在多位中东领导人紧急游说特朗普政府放弃退出谈判的威胁后，原定于2月6日举行的美伊核谈判计划得以恢复，谈判将在阿曼举行。美国稍早前曾拒绝伊朗将原定会议地点由土耳其伊斯坦布尔改到阿曼的提议。另外，市场正在权衡沃什被提名为美国联储局主席的影响，有分析指他倾向于较小的资产负债表和较不激进的降息方式；不过，美国总统特朗普日前表示，如果沃什支持加息，他就不会提名他。经济数据方面，1月美国民间就业增幅低于预期；美国1月ADP民间就业岗位增长仅为22000个，远低于市场预期的48000个，这为美国劳动力市场可能放缓提供了早期讯号。而原定于周五发布的1月非农就业报告，因政府部分停摆影响而推迟至2月11日才发布。



美元兑日圆周三上涨，日本即将举行大选，预计结果将有利于首相高市早苗推动其财政和国防支出计划。美元兑其他货币亦普遍走稳。美国供应管理协会（ISM）报告显示1月服务业保持稳定，但投入成本上升可能预示近期放缓的服务业通胀出现反弹。美元兑日圆触及156.90之上，为1月23日以来最高水准。自1月30日以来，日圆累计跌幅已超过2%。早前，首相高市早苗在竞选演讲中，宣扬日圆贬值的益处，引发了日圆抛售；尽管她随后收回了相关言论，但也未能支撑日圆。技术走势而言，RSI及随机指数自超卖区域回升，汇价更于周三初步升破25天平均线，预料短期美元兑日圆将可望续告走稳。即市阻力预期在157.40及158，较大阻力位料在159.20及159.60，关键仍在160关口。较近支撑料为155.60及154，下一级看至152.60，关键看上周两日守住的152水准，其后将会关注250天平均线149.60水准。



酝酿回吐压力



至于澳元兑美元走势，技术图表所见，近日汇价多番在0.61下方遇阻，虽然未至于出现显著回调，仅在高位区间盘旋，但亦要留意一旦跌破近日区间，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域出现明显回调，预料澳元正酝酿回吐压力。当前较近支持先会参考0.69及25天平均线0.6820，下一级料为0.6760及0.67水准。至于阻力估计在0.7050及0.71水平，下一级参考2023年2月高位0.7158以至0.7280。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇