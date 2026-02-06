大行晨报 - 欧罗或下试50天线｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　在欧洲央行公布利率决议前夕，欧罗区1月通胀降至一年多以来最低，数据显示，受能源价格下跌所影响，欧罗区消费者物价指数按年仅上涨1.7%，较前值1.9%进一步回落，符合市场预期，创下自2024年9月以来的最低水平。不过，剔除波动较大的能源、食品、酒精和烟草等项目的核心通胀，则意外降至2.2%，亦低过市场预期，创下自2021年10月以来最低。受市场关注的服务业通胀指标亦放缓，最新报3.2%。

　　欧洲央行曾于去年12月议息会议时符合市场预期，宣布维持三大利率不变，欧央行表示不再预先承诺特定的利率路径，将会逐次会议决定利率。执笔之时，欧洲央行暂未公布今次会议的议息结果，不过彭博利率期货显示，市场预计欧洲央行周四将连续第五次按兵不动。

　　今年1月以来，受美汇指数急跌影响，欧罗兑美元曾大幅反弹，于1月27日高见1.2081，创下2021年6月以来的新高。惟之后受美元跌势过急，早前看淡美元的投资者沽货影响，美元1月底以来小幅回暖，占美汇指数成分最多的欧罗兑美元迎来一轮小幅回落，执笔之时暂时于1.18水平上落。由于欧罗区薪资增速放缓，不排除令服务业通胀在2026年持续回落，为欧洲央行之后下调全年通胀预期铺路，现时欧洲央行利率在西方主要央行当中已处于偏低水平。我们预计欧罗兑美元短线不排除下试50天线约1.173水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

