轮商精选 - 纳指100考验百天线 留意「11013」 | 窝轮热炒特区

美股科技股周二出现调整，软件股跌幅尤为明显，纳斯达克100指数收市下跌1.6%。



技术走势方面，纳指100周二跌穿50天线，正考验100天线（25185点）水平。指数自去年10月底创出历史新高后，多次尝试突破未能成功。科技股走势或受人工智能技术发展、行业竞争、业务前景及市场情绪等多项因素影响。投资者可利用杠杆产品灵活部署，应对美股波动。



如投资者看好纳指能够反弹，可留意纳指购「11013」，行使价28000点，实际杠杆约13倍，2026年6月18日到期。如投资者继续忧虑科技板块的前景，可参考纳指沽「11015」，行使价22000点，实际杠杆约9倍，同样2026年6月18日到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。结构性产品于第二市场的流通量是无法预料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 为认股权证、牛熊证及/或交易期权的庄家及流通量提供者亦可能为上述结构性产品的唯一流通量提供者。摩根大通或其联属公司可能作为交易所买卖基金的参与证券商或庄家，并可能于交易所买卖基金的股份中拥有重大权益，导致就结构性产品相关的交易所买卖基金潜在利益冲突。



轮商精选