Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 内房再发力 龙湖值博率高 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股反弹乏力，恒生指数暂受制于两万七关。大市低开37点，报26797点，一度再跌241点，低见26593点，惟尾市回升，更曾弹至27004点，倒升160点。惜两万七得而复失，收报26847点，仅升12点。全日成交终回落至三千亿元以下，跌至2854.3亿元。

反弹靠政策落地

　　市场继续双极分化，大市表现平稳下，由于市传科技股会被增加收税，科指昨日下跌1.84%，可望成为获扶持对象的内房股则再发力，龙湖集团（960）算是内房行业当中安全系数较高的民企，现水平具值博率。

　　内房股这一轮的反弹，不再是靠憧憬，而是靠政策「落地」。从去年第四季开始，中央对房地产的态度明显转向「稳楼市、稳预期、稳企业」，从白名单融资、按揭利率下调，到一线城市松绑限购，政策力度之大，是三年来未见。市场自然开始重新审视内房股的估值，而在一众民企之中，龙湖集团 的名字总是最先被提起。

　　在内房行业的「大寒冬期」，龙湖不但算是活下来，整体负债水平亦算理想。去年，国际信贷评级机构标普表示，将内房龙湖集团评级由「BB+」下调至「BB」，展望亦由「稳定」转为「负面」。在内房行业普遍遭遇评级雪崩的背景下，这看似坏消息，实际却反映另一个事实，龙湖的债券尚未跌入真正的垃圾级深渊。

　　在一众民企评级被连环砍至「CCC」甚至「选择性违约」的环境下，龙湖仍能维持在「BB」区间，已经是某种程度的证明。

　　若是市场大环境好转，龙湖的估值理应看高一线，原因不止于「安全」，而是它在行业出清后的稀缺性。当大部分民企仍在处理债务、项目停摆、融资受限等问题时，龙湖已经能保持正常经营、正常交付、正常融资，这本身就是一种竞争力。

　　不止置业人士看重交付能力，这点对投资者亦相当重要，特别是债券投资者，若内房行业重拾发债能力或融资能力，龙湖可望成为第一批借到「大钱」的房企，令其竞争力进一步提升。

　　内房板块虽然仍置身于寒冬之中，但龙湖却已站在春天的边缘，集团最新市帐率约0.42倍，若上望0.5倍，即相当于用半价5元买10元的资产，已有近两成的潜在升幅。

闻风至

最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小時前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小時前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小時前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
7小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小時前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小時前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小時前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小時前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小時前
更多文章
闻风至 - 华新水泥受惠国策 | 鲜股落镬
近期内地有多项重大政策传出消息，先是内地「三道红线」松绑，再有电讯业加税，令港股市况增添复杂性，市场仍处解读当中，比较可信的是华新建材（6655）这类水泥股，应会受惠中央扶持政策，而令股价在今年有较好表现。 　　综合来看，中央政策分为两大类，一是扶持弱势的行业，二是向盈利能力稳定的行业加税，以取得更多资源，来重新分配到经济中更需要支持部分。算是「一收一放」的格局，而房地产链条、基建相关行业、
2026-02-04 02:00 HKT
鲜股落镬