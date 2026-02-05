闻风至 - 内房再发力 龙湖值博率高 | 鲜股落镬

港股反弹乏力，恒生指数暂受制于两万七关。大市低开37点，报26797点，一度再跌241点，低见26593点，惟尾市回升，更曾弹至27004点，倒升160点。惜两万七得而复失，收报26847点，仅升12点。全日成交终回落至三千亿元以下，跌至2854.3亿元。



反弹靠政策落地



市场继续双极分化，大市表现平稳下，由于市传科技股会被增加收税，科指昨日下跌1.84%，可望成为获扶持对象的内房股则再发力，龙湖集团（960）算是内房行业当中安全系数较高的民企，现水平具值博率。



内房股这一轮的反弹，不再是靠憧憬，而是靠政策「落地」。从去年第四季开始，中央对房地产的态度明显转向「稳楼市、稳预期、稳企业」，从白名单融资、按揭利率下调，到一线城市松绑限购，政策力度之大，是三年来未见。市场自然开始重新审视内房股的估值，而在一众民企之中，龙湖集团 的名字总是最先被提起。



在内房行业的「大寒冬期」，龙湖不但算是活下来，整体负债水平亦算理想。去年，国际信贷评级机构标普表示，将内房龙湖集团评级由「BB+」下调至「BB」，展望亦由「稳定」转为「负面」。在内房行业普遍遭遇评级雪崩的背景下，这看似坏消息，实际却反映另一个事实，龙湖的债券尚未跌入真正的垃圾级深渊。



在一众民企评级被连环砍至「CCC」甚至「选择性违约」的环境下，龙湖仍能维持在「BB」区间，已经是某种程度的证明。



若是市场大环境好转，龙湖的估值理应看高一线，原因不止于「安全」，而是它在行业出清后的稀缺性。当大部分民企仍在处理债务、项目停摆、融资受限等问题时，龙湖已经能保持正常经营、正常交付、正常融资，这本身就是一种竞争力。



不止置业人士看重交付能力，这点对投资者亦相当重要，特别是债券投资者，若内房行业重拾发债能力或融资能力，龙湖可望成为第一批借到「大钱」的房企，令其竞争力进一步提升。



内房板块虽然仍置身于寒冬之中，但龙湖却已站在春天的边缘，集团最新市帐率约0.42倍，若上望0.5倍，即相当于用半价5元买10元的资产，已有近两成的潜在升幅。



闻风至