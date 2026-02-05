张日强 - 新盘热身部署群起抢闸推 | 楼声随笔

受惠多项利好消息带动，整体楼市气氛好转，近期新盘推售连番报捷，就算货尾盘亦同样获市场准买家追捧，用家及投资者更大举入市，部分发展商亦心雄起来，率先提价兼削优惠作测试市场承接力，以便计划下一轮的推售策略，惟市场已有多个全新盘于近日先后软销及推广，并且部署于农历新年前抢攻，预期本月各大新盘将会乘势出击，斗快成为市场焦点，力吸市场购买力。



上月西沙大型新盘连环推售，每次开售都取得红盘高开的热况，由于该盘取得逾4万票的佳绩，大批后排筹号的向隅客仍未能有机会进场拣楼，料不少向隅客将回流其他新盘或货尾寻盘，甚至二手楼市场，一众发展商见市况升温，除了将旗下新盘作出提价兼削优惠外，同时亦加快推盘部署，当中以全新盘最为积极，并且部署于农历新年前推出，以便迎接突然提早来临的楼市小阳春，力吸市场购买力。



事实上，受惠市场多项利好消息带动，新盘推售连番热销，部分更率先开出红盘，令到楼市小阳春提早来临，由于市场上仍有大批向隅客源，并且有机会流向二手市场或其他货尾盘，多间发展商亦有意趁势吸纳，故随即加快推盘步伐，率先为旗下新盘软销及推广，部署于农历新年前推出应市，目前至少3至4个新盘有计划于极短期内抢滩，预期群盘将乘势抢吸市场各路客源。



张日强