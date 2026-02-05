Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 精英汇目标上望0.55元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　精英汇（1775）日前公布截至2025年11月底止4个月，盈利能力显著提升，主要得益于合作院校的国际课程报读人数显著增加以及辅助教育服务和产品收益的强劲增长。集团在过去一年里投入于三大关键项目：扩充优秀的教学和行政团队、研发专属的国际课程及教材，以及加大境外市场的品牌推广力度。这些措施不仅有效改善了集团的营运，还成功符合香港及内地教育政策的发展方向。教育局为推动中学文凭试的国际化，正与内地合作研究「国际版DSE课程」，旨在满足非本地生的升学需求。这一举措将进一步开放教育市场，吸引更多国际学生来港升学，并为精英汇带来有利市场环境。集团在境外办学团体、学校及机构的教育服务收益去年骤增约58.9%，发展势头强劲，预计未来可持续增长，值得关注。目标价0.55元；入巿价0.4元；止蚀价0.35元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小時前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小時前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小時前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
7小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小時前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小時前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小時前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小時前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小時前
更多文章
郭家耀 - 腾讯目标价700元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　市场预料腾讯（700）去年第4季度业绩表现稳健，主要得益于国内外游戏业务增长、稳定广告收入，以及海外云业务强劲增长。市场期待腾讯旗下AI研发团队重组，加速相关技术与微信生态数据深度融合，进加强腾讯的竞争优势。入巿价600元，目标价700元，止蚀价550元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2026-02-02 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水