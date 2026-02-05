郭家耀 - 精英汇目标上望0.55元｜开工前落盘/头条名家本周心水

精英汇（1775）日前公布截至2025年11月底止4个月，盈利能力显著提升，主要得益于合作院校的国际课程报读人数显著增加以及辅助教育服务和产品收益的强劲增长。集团在过去一年里投入于三大关键项目：扩充优秀的教学和行政团队、研发专属的国际课程及教材，以及加大境外市场的品牌推广力度。这些措施不仅有效改善了集团的营运，还成功符合香港及内地教育政策的发展方向。教育局为推动中学文凭试的国际化，正与内地合作研究「国际版DSE课程」，旨在满足非本地生的升学需求。这一举措将进一步开放教育市场，吸引更多国际学生来港升学，并为精英汇带来有利市场环境。集团在境外办学团体、学校及机构的教育服务收益去年骤增约58.9%，发展势头强劲，预计未来可持续增长，值得关注。目标价0.55元；入巿价0.4元；止蚀价0.35元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

