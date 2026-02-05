大行晨报 - 美元横盘争持 关注美伊局势｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
　　美国军方在阿拉伯海击落一架逼近其航空母舰的伊朗无人机，同时有报道称伊朗武装快艇在霍尔木兹海峡接近一艘美国油轮，这些事件加剧了市场对美伊紧张局势可能干扰双方外交对话的担忧。地缘风险升级之际，伊朗方面要求将原定于本周与美国的会谈地点从土耳其改为阿曼，并希望将议题严格限定在核问题上，这引发了会谈能否顺利进行的疑问。

　　美元周二普遍走弱，兑除日圆以外的主要货币均告下跌，未有延续近期因对美联储政策转向不那么鸽派的预期而录得的涨势。随着沃什被提名为联储局下一任主席，市场普遍认为其倾向于不急于快速降息。然而，由于政府停摆，原定本周五发布的关键就业数据被推迟，使投资者暂时缺乏新的交易指引。据CME最新资料显示，市场普遍预计联储局在3月会议上将维持当前利率不变，概率约为91%，而降息25个基点的概率仅为9%。

　　周四将迎来欧洲央行议息会议，预期央行仍会继续维持指标利率不变，但需要密切关注其会后声明及记者会，以了解央行如何评估欧罗汇率对通胀前景及政策传导的影响。据利率期货市场反映，市场对欧洲央行在9月降息可能性的预期已从一周前不足10%升至约30%。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均已从超买区域回落，或见短期欧罗仍有回调压力。以黄金比率计算，61.8%的回吐幅度将会看至1.1765。关键支撑预料会看至200天平均线1.1610，在1月中旬欧罗守住指标后作强劲反弹。下一级会留意1.15关口以至11月5日低位1.1469。阻力位回看1.19及1.20关口，继而较大阻力预料在1.2080及250个月平均线1.2240水准。

　　美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数已见回升，料见美元兑瑞郎续有反弹动动。于去年12月守住的0.7850将是当前阻力，其后参考0.80及11月5日高位0.8124。支持位先看0.77及0.7620水准，进一步参考0.75及0.74水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

