大行晨报 - 英镑短线走势强劲｜大行晨报

4小時前
产经 专栏
　　今个星期环球央行又迎来超级议息周，有三间主要央行举行议息会议，执笔之时澳洲央行已符合市场预期加息0.25厘，英伦银行及欧洲央行将于今晚公布议息结果，彭博利率期货显示，市场预计两间央行将维持利率不变。笔者曾于1月21日在本专栏提醒投资者，英镑短线有望上试1.36水平，而近两个星期以来，英镑走势完全符合我们预期。受美元早前急跌影响，英镑自1月下旬以来强势反弹，由1月19日低位1.3345计起至1月27日高位1.3868，短短几个交易日升幅接近4%。执笔之时，英镑暂时回落至1.37水平，不过仍然企稳50天线及250天线上方。

　　英伦银行曾于去年12月宣布减息0.25厘，将央行利率下调至3.75厘，是年内第4次减息，行长贝利（Andrew

Bailey）会后发言称，随着央行接近减息周期的终点，利率下调的步伐亦将放缓，预料央行今晚议息会议大机会按兵不动。英国最新经济数据显示，由于烟酒及交通费用上涨，英国去年12月通胀按年增长3.4%，不仅高于11月的3.2%，亦高于市场预期的3.3%，期内剔除能源、食品、烟草及酒精后的核心通胀按年上升3.2%，与11月升幅一致，而英国服务业通胀则微升至4.5%。

　　英伦银行今次议息会议按兵不动相信已是市场共识，短线来看，英镑走势料受市场情绪及美元走势所主导，上月英国首相时隔多年再度访华亦利好英镑，笔者认为英镑第一季度不排除上试1.4水平，惟仍需留意风险情绪令到美元走势反复，英镑兑美元下方支撑位为50天线约1.346水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
