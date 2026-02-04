朱红 - 药明回升 留意「24850」购 | 窝轮热炒特区

药明生物宣布与Vertex Pharmaceuticals就创新三特异性T细胞衔接子（TCE）签署授权和研究服务协议，药明将为其创新TCE提供一体化合约研究和开发服务。药明生物（2269）股价回升至37元整固，如看好可留意药明购「24850」，行使价52.74元，实际杠杆5倍，今年7月到期。或可留意药明购「22714」，行使价38.9元，实际杠杆7倍，今年11月到期。



券商研究报告指，内地3大电讯营运商上调增值税，预计有关调整将对中国移动（941）、中国电信（728）及中国联通（763）今年净利润影响分别为7.1%、12.6%及11.9%，当中对中移动影响较小，因其毛利相对较高。中移动（941）股价略为反弹，回升至78.3元水平好淡争持。如看好可留意中移购「24413」，行使价88.88元，实际杠杆11倍，今年9月到期。如看淡则可留意中移沽「21625」，行使价75.83元，实际杠杆19倍，今年4月到期。



本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红