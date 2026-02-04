轮商精选 - 内险股强势可追Call | 窝轮热炒特区

根据内地国家金融监督管理总局最新数据，去年内地保险业原保险保费收入首次突破6万亿元人民币，达6.12万亿元人民币，按年增长逾7%。数据显示行业整体保费收入持续增长，其中寿险业务按年增长超过11%，为行业增长带来支持。



今年以来内险股表现相对强势，中国人寿（2628）于1月急升25%，中国平安（2318）亦升逾10%，两者均跑赢恒指表现。大市本周初出现回调，平保及国寿股价于10天线附近获得支持。



轮证市场方面，投资者倾向于周一股价出现调整时部署好仓，部分平保贴价长年期认购证录得较多资金流入。



如看好平保，可留意平安购「24489」，行使价72.93港元，实际杠杆4.4倍，今年12月到期。进取投资者可留意平安购「23875」，行使价88.93港元，实际杠杆8倍，今年6月到期。如看好国寿，则可留意中寿购「24766」，行使价42.7港元，实际杠杆5.3倍，今年8月到期。



