轮商精选 - 内险股强势可追Call | 窝轮热炒特区

轮商精选
13分鐘前
产经 专栏
　　根据内地国家金融监督管理总局最新数据，去年内地保险业原保险保费收入首次突破6万亿元人民币，达6.12万亿元人民币，按年增长逾7%。数据显示行业整体保费收入持续增长，其中寿险业务按年增长超过11%，为行业增长带来支持。

　　今年以来内险股表现相对强势，中国人寿（2628）于1月急升25%，中国平安（2318）亦升逾10%，两者均跑赢恒指表现。大市本周初出现回调，平保及国寿股价于10天线附近获得支持。

　　轮证市场方面，投资者倾向于周一股价出现调整时部署好仓，部分平保贴价长年期认购证录得较多资金流入。

　　如看好平保，可留意平安购「24489」，行使价72.93港元，实际杠杆4.4倍，今年12月到期。进取投资者可留意平安购「23875」，行使价88.93港元，实际杠杆8倍，今年6月到期。如看好国寿，则可留意中寿购「24766」，行使价42.7港元，实际杠杆5.3倍，今年8月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

轮商精选

