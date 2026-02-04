Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 华新水泥受惠国策 | 鲜股落镬

鲜股落镬
闻风至
13分鐘前
产经 专栏
近期内地有多项重大政策传出消息，先是内地「三道红线」松绑，再有电讯业加税，令港股市况增添复杂性，市场仍处解读当中，比较可信的是华新建材（6655）这类水泥股，应会受惠中央扶持政策，而令股价在今年有较好表现。

　　综合来看，中央政策分为两大类，一是扶持弱势的行业，二是向盈利能力稳定的行业加税，以取得更多资源，来重新分配到经济中更需要支持部分。算是「一收一放」的格局，而房地产链条、基建相关行业、水泥建材、部分耐用品制造业，都属于政策明确希望托底的范围。

松绑「三道红线」利好

　　从大环境来看，若然中央松绑「三条红线」，内地房地产投资可望稳见底回升，但这其实只是水泥行业改善的3大主因之一。另外两股力量则是基建及内地AI基建需求，传统基建是中央稳经济的长期招数之一，而AI数据中心则较多属于市场力量。AI模型规模急速膨胀，算力需求大幅提升，直接带动数据中心、伺服器园区、电力与冷却设施等重资产建设。这类项目对混凝土、钢材、水泥的需求量远高于一般商业建筑。

　　华新建材等水泥股因具备政策敏感度高、盈利弹性强、估值仍处低位等特点，有望成为今年港股中较具能见度的板块之一。

闻风至

