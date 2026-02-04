陈永陆 - 国际娱乐值得留意 | 陆叔讲股

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆
13分鐘前
产经 专栏
国际娱乐（1009）主要透过投资控股模式，营运菲律宾综合酒店与赌场业务。集团业务涵盖酒店、博彩及现场活动，其中博彩营运是核心支柱，透过菲律宾博彩及娱乐公司（PAGCOR）负责营运。

　　国际娱乐核心资产是位于菲律宾马尼拉市中心的五星级综合酒店New Coast Hotel Manila，毗邻马尼拉湾，地处主要旅游胜地。周边环境热闹，集购物、娱乐和餐饮于一体，成功吸引大量国际游客。而菲律宾作为亚太新兴博彩热点，其基础设施升级和投资友好政策，让国际娱乐处于有利位置。

受惠菲国博彩市场增长

 　　集团早前公布截至去年6月底全年业绩，收入5.662亿元，按年增加146.4%；其中博彩收入按年增长200%，至5.099亿元。毛利上扬106.3%，至2.732亿元，毛利率维持48.3%。惟亏损扩大1.1倍，至2.82亿元，每股亏损20.61仙，不派末期息。

　　集团计划包括将赌桌从80张增至逾110张，角子机从500部升至逾920部，预计今年逐步完工，有助直接提升容量，获取更多市场份额。菲律宾博彩市场正处于高速增长期，去年2025年上半年博彩总收入（GGR）达2150亿比索，按年增长26%，全年预计达4500亿至4800亿比索。国际游客抵达量达784万人次，增长8%，旅游业贡献5.9万亿比索经济价值。

　　更重要的是，去年2月菲律宾退出金融行动特别工作组（FATF）名单，大幅降低反洗钱合规成本，加速外资流入。

　　亚太赌博市场预计从2024年的923.4亿美元，增长至2033年的1852亿美元，复合年增长率达8.04%。加上菲律宾与越南、南韩并列为新兴中心，国际娱乐将直接受惠，可继续留意。

资深独立股评人
陈永陆

