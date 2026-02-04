Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘上力群起加价兼削优惠 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
13分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场都有不俗的表现，发展商推售新盘频频报捷，用家及投资者群起抢盘，以至近期各大新盘或货尾的销情急速升温。发展商眼见市况转势，纷纷将部分货尾盘轻微提价1%至3%不等，部分则采取削减优惠策略，即变相轻微加价，相信有关策略是因为近期市况全速好转，预期市场将陆续有货尾盘加入提价及削优惠行列。

　　近期新盘推售频频报捷，连带二手楼市场亦活跃起来，加上受惠去年银行连环减息，以及全年楼价上升3.25%刺激下，市场动力明显出现变化，除了用家客源外，投资者或大手投资客更密密出击扫货，以至楼市小阳春提早于农历新年前来临。部分发展商对后市明显充满信心，除了部署于极短期内推出全新盘出击外，亦将旗下货尾盘提价兼削减优惠。目前最少有5个货尾盘将价单轻微提价1%至3%不等，部分则削减优惠，即变相加价，相信不少发展商对后市有一定的信心，尤其近日市况急速升温，有需要为旗下新盘及货尾作出修改措施。

　　事实上，楼市气氛已大幅好转，受惠去年多项利好因素刺激，新盘推售更连番报捷推动下，用家及投资者亦乘势加入抢货行列，就连豪宅新盘亦密密推出市场招标抢吸富豪客源，并且连番取得理想成绩，预期将有更多新盘及货尾作出轻微提价及削减优惠等策略，以便配合市况未来发展。

张日强

最Hit
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
11小時前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
8小時前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
8小時前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零滤镜相流出 Deep V下现恐怖「排骨胸」 51岁真实身材震撼曝光
影视圈
7小時前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人
即时国际
4小時前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
台南街头发生疑似无差别斩人事件。中时新闻网
00:59
台南狂徒无差别街头斩伤3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
两岸热话
3小時前
更多文章
张日强 - 亿元豪宅盘成资金「避风港」 | 楼声随笔
整体楼市气氛向好，新盘近期推售频频报捷，用家及投资者亦乘势加入抢货行列，就连豪宅新盘亦密密推出市场招标抢吸富豪客源，并且连番取得理想成绩，单是上月已录得最少24宗成交价破亿的豪宅成交，对比去年12月全月录得13宗逾亿成交，按月大增逾8成，更创一手新例实施以来有纪录按月新高数字，反映豪宅新盘市场有价有市，预期本港大额豪宅将成为资金「避风港」。 　　受到地缘政治风险的影响，不少中港豪客对本港豪宅
2026-02-03 02:00 HKT
楼声随笔