张日强 - 新盘上力群起加价兼削优惠 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场都有不俗的表现，发展商推售新盘频频报捷，用家及投资者群起抢盘，以至近期各大新盘或货尾的销情急速升温。发展商眼见市况转势，纷纷将部分货尾盘轻微提价1%至3%不等，部分则采取削减优惠策略，即变相轻微加价，相信有关策略是因为近期市况全速好转，预期市场将陆续有货尾盘加入提价及削优惠行列。



近期新盘推售频频报捷，连带二手楼市场亦活跃起来，加上受惠去年银行连环减息，以及全年楼价上升3.25%刺激下，市场动力明显出现变化，除了用家客源外，投资者或大手投资客更密密出击扫货，以至楼市小阳春提早于农历新年前来临。部分发展商对后市明显充满信心，除了部署于极短期内推出全新盘出击外，亦将旗下货尾盘提价兼削减优惠。目前最少有5个货尾盘将价单轻微提价1%至3%不等，部分则削减优惠，即变相加价，相信不少发展商对后市有一定的信心，尤其近日市况急速升温，有需要为旗下新盘及货尾作出修改措施。



事实上，楼市气氛已大幅好转，受惠去年多项利好因素刺激，新盘推售更连番报捷推动下，用家及投资者亦乘势加入抢货行列，就连豪宅新盘亦密密推出市场招标抢吸富豪客源，并且连番取得理想成绩，预期将有更多新盘及货尾作出轻微提价及削减优惠等策略，以便配合市况未来发展。



张日强