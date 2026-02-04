甄荣 - 笔克远东股价长牛可期｜中环晨星

1月份以来，港股市场持续恢复，恒指走强，并创下2024年反弹以来新高。近日受全球权益资产「risk-off」情绪传导，叠加美联储提名候选人鹰派言论影响，港股出现技术性回调。但从中期看，港股市场流动性有望持续改善，恒指有望延续升势。操作上，建议把握回调布局窗口，关注盈利能见度高的绩优公司，如笔克远东（752）。



近日，笔克远东公布2025年财年业绩，在全球市场波动下，笔克远东运用内容、社群、创意、科技及数据策略，为全球客户打造整合式品牌体验方案，助力其在环球市场中争取更大份额，推动业绩持续快速增长，再创历史新高，经营韧性和盈利质量凸显。截至2025年10月31日止年度，笔克远东实现收益72.077亿港元，按年增加13.9%；公司股东应占溢利为4.360亿港元，按年增加21.9%；净利润达到6.1%，按年增加0.4个百分点，盈利能力进一步增强。



2025财年，由于地缘政治冲突，中美贸易紧张局势持续，全球贸易合作衰退，环球贸易遂转为地缘政治结盟贸易，中美双边贸易萎缩，而中东地区与新加坡、马来西亚、南韩、泰国及越南等亚太地区国家成为格局调整中的主要获益者。笔克远东精准把握细分市场机遇，同时于美国聚焦通过交付整合式品牌体验推动业务转型，相关布局与运营取得积极成效。于财年内，公司亚太地区收益按年增加19.9%、欧洲、中东及非洲地区收益按年增加23.7%，美国收益同比增加47.0%，彰显了其在复杂动态经营环境下的市场适应力、跨区域运营能力与业务突破力，为其后续长期增长提供有力支撑。



股价走势上，笔克远东股价自2022年底以来持续走牛，于2025年9月创历史新高。随后一直维持高位整固，下方支撑明显。考虑到公司基本面扎实，业绩持续长期增长，为股价提供强劲支撑，不排除后续整固后再次突破，实现新一轮的增长，投资者可继续长期持有该股。



甄荣