邓声兴 - 银娱目标上望48元｜开工前落盘/头条名家本周心水

邓声兴
12分鐘前
产经 专栏
　　近一个月银河娱乐（027）股价上涨显著高于行业平均，反映市场交投活跃，资金关注度提升。公司非博彩战略深化，高端供给蓄势待发，大型娱乐活动持续引流，2025年第三季度举办约260场活动，带动「澳门银河」客流量按年增长41%；2025年至今与UFC、腾讯音乐、大麦娱乐签署长期合作，打造「活动之城」品牌，春节前后密集演唱会及体育赛事，拉动中场及非博彩消费。嘉佩乐酒店已于2025年底全面启用，提供100间顶级空中别墅，强化高端客群黏性，提升度假城溢价能力。行业趋势方面，澳门博彩业稳健复苏，博彩设施规模稳定，赌台数量维持6000张；客流持续回暖，银河娱乐改善幅度居行业首位，受益于贵宾厅赢率正常化及成本控制。政策环境平稳，监管聚焦「适度多元」与「高质量发展」，非博彩投资获鼓励。板块对比。展望未来，短期春节及「五一」假期有望延续客流增长，非博彩收入占比有望突破15%，推动EBITDA利润率修复；中期银河四期2027年落地后，将新增约1500间客房及大型娱乐空间，带动整体收入增长10%以上；长期公司现金及流动投资总额超348亿港元，财务稳健，具持续分红与资本运作能力，当前股息率约3.5%至4.1%，具备长期配置价值。目标价48元，止蚀价38元。

　　笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

