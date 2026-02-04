大行晨报 - 非农就业报告延期公布｜大行晨报

美元周一稍缓上周的反弹势头，美汇指数迟滞于97水平附近，市场正在消化沃什被提名为联储局下任主席的影响。与其他候选人相比，沃什推动全面快速减息的可能性较低，这被视为短期支撑美元的因素。本周美国将陆续公布ISM制造业与服务业PMI、职位空缺及初请失业金人数等关键指标。另外，美国劳工统计局发言人周一表示，由于政府部分停摆，该局将不会按计划于周五发布1月非农就业报告。



澳洲央行周二将指标利率上调0.25厘，至3.85厘，符合市场预期，是2023年底以来首次加息。在议息公布后，澳元兑美元一度上扬。央行委员一致通过加息决定，指出近几个月广泛数据显示，去年下半年开始通胀压力显著上升，委员会认为通胀可能在一段时间内维持在目标水平以上，因此上调利率较为适当。央行并上调近期澳洲经济增长预测，但下调明年增长预测，又指去年全球经济增长好过预期，下行风险降低。央行称将密切关注相关数据、动态评估前景和风险变化，以作出利率决定，强调会致力实现价格稳定和充分就业，并将采取一切必要措施来实现有关目标。



澳元兑美元走势，技术图表所见，上周汇价自高位回落，而RSI及随机指数亦自严重超买区域出现明显回调，预料澳元或见暂缓近期升势，即使澳洲加息可能亦只能为澳元提供短暂支撑。当前较近支持先会参考0.69及0.68，下一级料为0.6760及0.67水准。至于阻力估计在0.7050及0.71水平，下一级参考2023年2月高位0.7158以至0.7280。



美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数自超卖区域反弹，汇价暂见受制1.37水准，料仍会是尚前阻力参考，其后看至25天平均线1.3770，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻。较近支撑回看1.36，重要支持在1.35关口附近，在去年六月至七月，以至近日汇价多次于此水准附近获见支撑，故若然破位料见美元跌势加剧；较大支持料为1.3410关口及1.3360，再而至1.32。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇