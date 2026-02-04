大行晨报 - 日圆短线或考虑沽出｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美国联储局上周议息会议宣布维持利率不变，为连续三次下调利率后首次按兵不动，结果符合市场预期。议息声明显示，局方上调经济增长预测并降低对劳动力市场的担忧。另外，美国劳工统计局（BLS）将推迟公布原定于本周五发布的1月非农就业数据。除此之外，市场现时仍在等待英伦银行及欧洲央行公布议息结果，两者料将按兵不动。

　　另一边厢，日本央行上周结束1月议息会议。由于日本12月通胀数据显著回落，数据是4个月以来首次下滑。2025年12月整体通胀为2.1%，较前值明显回落，创2022年3月以来最低，剔除生鲜食品价格的核心通胀则为2.4%，触及2024年10月以来新低，两者均符合市场预期。因此，日本央行上周的议息会议宣布将短期利率维持在0.75厘不变，结果符合市场预期。央行表示，经济及通胀前景面对的风险大致平衡，如果展望符合预期，将继续加息并调整货币政策。

　　日本首相高市早苗早前宣布解散众议院并于2月8日提前举行大选，并提议考虑下调食品消费税以增添选举胜算，惟市场担忧减税措施将加大日本政府的财政缺口，为原本就大幅举债的日本带来压力，日圆一度走弱。本月因美国总统特朗普或干预外汇市场的高调言论，使美金急跌，日圆则迎来一轮大幅反弹。随后，美国财长贝森特表示，美国奉行强美元政策，绝不干预日圆走势。美元兑日圆随即由约152水平再度反弹至155水平徘徊。笔者认为短线来看，日圆贬值压力增加，投资者现时不妨沽出日圆，预计美元兑日圆短线目标价为20天线约156.5水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
大行晨报 - 非农就业报告延期公布｜大行晨报
　　美元周一稍缓上周的反弹势头，美汇指数迟滞于97水平附近，市场正在消化沃什被提名为联储局下任主席的影响。与其他候选人相比，沃什推动全面快速减息的可能性较低，这被视为短期支撑美元的因素。本周美国将陆续公布ISM制造业与服务业PMI、职位空缺及初请失业金人数等关键指标。另外，美国劳工统计局发言人周一表示，由于政府部分停摆，该局将不会按计划于周五发布1月非农就业报告。 　　澳洲央行周二将指标利率
12分鐘前
